Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo terá melhorias no gramado do Nilton Santos; jogo do Fluminense será o último antes do Brasileirão
futebol

Botafogo terá melhorias no gramado do Nilton Santos; jogo do Fluminense será o último antes do Brasileirão

Goleada sobre o Volta Redonda foi último jogo do Botafogo no Nilton Santos, que passará por melhoras no gramado; jogo do Fluminense na Libertadores já estava marcado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2022 às 18:20

Publicado em 08 de Março de 2022 às 18:20

O Botafogo tem um planejamento definido para o Nilton Santos. A goleada por 5 a 0 sobre o Volta Redonda, nesta segunda-feira, foi a última partida do Glorioso no estádio até o Brasileirão: o gramado passará por um tratamento até a competição nacional e, consequentemente, não ficará disponível.+ Em carta de despedida do Botafogo, Freeland agradece jogadores, torcida e diretoria: 'Vocês foram fantásticos'
O próximo jogo marcado para o estádio é na próxima quarta-feira: o Fluminense enfrenta o Olimpia pela terceira fase da Libertadores. A partida já estava marcada e o Tricolor, com toda a logística definida, já havia definido as bases do aluguel com o Glorioso.
Depois disso o gramado do Nilton Santos entrará em reforma para melhorias visando o Campeonato Brasileiro. O clube informou que obras no campo anexo, local de treinamento da equipe, também estão previstas.
O Botafogo enfrenta o Audax Rio no próximo domingo, pela última rodada da Taça Guanabara, em Angra dos Reis.
Crédito: NiltonSantoséoestádiodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados