Botafogo terá melhorias no gramado do Nilton Santos; jogo do Fluminense será o último antes do Brasileirão

O Botafogo tem um planejamento definido para o Nilton Santos. A goleada por 5 a 0 sobre o Volta Redonda, nesta segunda-feira, foi a última partida do Glorioso no estádio até o Brasileirão: o gramado passará por um tratamento até a competição nacional e, consequentemente, não ficará disponível.+ Em carta de despedida do Botafogo, Freeland agradece jogadores, torcida e diretoria: 'Vocês foram fantásticos'

O próximo jogo marcado para o estádio é na próxima quarta-feira: o Fluminense enfrenta o Olimpia pela terceira fase da Libertadores. A partida já estava marcada e o Tricolor, com toda a logística definida, já havia definido as bases do aluguel com o Glorioso.

Depois disso o gramado do Nilton Santos entrará em reforma para melhorias visando o Campeonato Brasileiro. O clube informou que obras no campo anexo, local de treinamento da equipe, também estão previstas.

O Botafogo enfrenta o Audax Rio no próximo domingo, pela última rodada da Taça Guanabara, em Angra dos Reis.