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Botafogo recebe visita institucional de executivos do New England Revolution no Nilton Santos

Com o período de transição da SAF, o Glorioso busca um reposicionamento internacional e novas conexões globais. O New England Revolution disputa a MLS (1ª divisão dos EUA)...
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Publicado em 

15 mar 2022 às 05:30

Publicado em 15 de Março de 2022 às 05:30

Com o período de transição da SAF, o Botafogo busca um reposicionamento internacional e novas conexões globais. Sendo assim, o clube carioca tenta expandir a marca e estreitar laços com profissionais e instituições pelo mundo. Na segunda, executivos do New England Revolution, equipe que disputa a MLS (1ª divisão dos EUA) visitaram o Alvinegro, no Estádio Nilton Santos. Dessa forma, a visão sobre as relações internacionais começaram a se transformar dentro do Glorioso, que já iniciou ações voltadas à expansão da marca no mercado e futebol do exterior. Durante a visita, o Diretor Executivo de Futebol André Mazzuco comentou o encontro.
- É importante nessa nova gestão da SAF firmar o reposicionamento do Botafogo no mercado do futebol e compartilhar as nossas visões. Foi um encontro muito rico, com representantes de alto nível do Revolution, visando a possibilidade de futuras parcerias. É sempre válida essa troca de experiências nesse novo momento do clube - destacou André Mazzuco ao site oficial do clube carioca.
Uma dessas ações foi o nome do clube em uma placa publicitária no jogo entre Chelsea e Crystal Palace, pela Premier League, no Estádio Selhurst Park, no dia 19 de fevereiro de 2022. Vale destacar que o norte-americano John Textor também é acionista do Palace.
A propaganda com o escudo do Alvinegro sugeriu que os torcedores do Crystal Palace fizessem o download de um pacote de filtros com figurinhas do Botafogo para usar nas redes sociais.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
No encontro desta segunda, Curt Onalfo (Diretor Executivo), Remi Roi (Head Scout) e Sérgio Neveleff (Scout Global) representaram o Revolution. Além de Mazzuco, o Head Scout do Botafogo Alessandro Brito também esteve presente.
Crédito: Botafogorecebeuavisitade executivosdoNewEnglandRevolution,equipequedisputaaMLS(Divulgação/Botafogo

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