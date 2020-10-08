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Brasileirão

Botafogo quebra invencibilidade do Palmeiras e sai da zona de rebaixamento

O goleiro Diego Cavalieri pegou pênalti na reta final do segundo tempo e garantiu a vitória do Glorioso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 23:44

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 23:44

Caio Alexandre marcou o gol que garantiu a vitória do Botafogo
Caio Alexandre marcou o gol que garantiu a vitória do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A série de invencibilidade do Palmeiras acabou. Nesta quarta-feira, o Botafogo derrotou o Alviverde por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Glorioso ganhou uma sobrevida na competição. Pedro Raul e Caio Alexandre fizeram os gols do Alvinegro, que também teve Diego Cavalieri, que pegou um pênalti, com destaque. Willian balançou as redes para o Verdão. 
Com a vitória - a primeira do Botafogo em dez rodadas -, o Alvinegro chegou a 15 pontos, está na 15ª colocação e saiu da zona de rebaixamento de forma remota. Isto porque o time de Bruno Lazaroni ainda pode ser ultrapassado por Athletico Paranaense e Bragantino, que se enfrentam nesta quinta-feira.
O Palmeiras, por sua vez, perdeu a invencibilidade de 20 jogos e a chance de se aproximar do líder Atlético-MG. Com 22 pontos, o Alviverde é o quinto colocado e está na zona de classificação para a próxima Taça Libertadores.
O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado. Às 19h, a equipe de Vanderlei Luxemburgo terá um clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. No dia seguinte é a vez do Botafogo entrar em campo. Às 18h15, o Alvinegro encara o Sport na Ilha do Retiro.

O JOGO

?Seja pela pressão de sair da zona de rebaixamento, o Botafogo começou a partida em cima. Com uma estratégia de pressionar os volantes do Palmeiras e não deixar a equipe alviverde ter campo para avançar, o Alvinegro recuperou bolas em situações perigosas do gramado em algumas oportunidades.
Em uma, a finalização de Rhuan de dentro da área saiu torta após um passe de Pedro Raul. Na outra, o camisa 7 cruzou, mas Matheus Babi não alcançou a bola. Todas as oportunidades foram marcadas por uma defesa do Palmeiras bagunçada, justamente pelas roubadas de bola no campo ofensivo.
?Com toda a correria na primeira metade da etapa inicial, era até natural que o Botafogo cansasse. A partir do desgaste físico, o Palmeiras cresceu e equilibrou as ações. Com foco nas jogadas em velocidade na direção dos pontas, o Verdão tentava pegar a defesa do Botafogo de costas, o que não aconteceu. O agitado primeiro tempo terminou sem gols.
?O começo do segundo tempo foi marcado por alegrias ao Botafogo. Logo no primeiro minuto, Honda e Kevin construíram jogada pela direita, o lateral cruzou rasteiro e Pedro Raul apareceu entre os zagueiros do Palmeiras para abrir o placar.
A equipe de Bruno Lazaroni não parou por aí. Quatro minutos depois, Caio Alexandre aproveitou o rebote de uma falta de Victor Luís que desviou na barreira e dobrou a vantagem no placar. O tento, vale ressaltar, foi confirmado apenas após revisão do VAR, que estudou se a posição do meio-campista no lance era legal.
?Com o 2 a 0 adverso, Vanderlei Luxemburgo não poupou esforços para tentar colocar uma equipe mais ofensiva. O treinador fez as cinco substituições antes dos 20 minutos - entre elas, Gustavo Scarpa, meia de origem, no lugar de Mayke para jogar na lateral.
O Alviverde foi atrás do prejuízo. Aos 32 minutos, em uma bola cruzada justamente por Scarpa, Wesley desviou no segundo pau e Willian teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.
A pressão do Palmeiras não parou por aí. Minutos depois do gol, Willian recebeu um lançamento vindo do meio-campo e saiu cara a cara com Diego Cavalieri dentro da área. O goleiro do Botafogo entrou de sola e o árbitro Rafael Traci marcou pênalti, com a ajuda com árbitro de vídeo.
Na cobrança, contudo, o goleiro se redimiu. Willian optou por uma cobrança à meia altura no lado esquerdo e Diego Cavalieri voou para defender e garantir que o Botafogo continuasse na liderança do placar.

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