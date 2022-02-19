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Botafogo já tem mais pontos que toda Taça Guanabara 2021; confira o que explica o bom início de Carioca

Apesar de estar no processo de transição, Alvinegro já soma 16 pontos, um a mais que a campanha do ano passado. Veja pontos positivos e no que a equipe tem que melhorar...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 07:30
Apesar de passar por um período de transição com a chegada do novo investidor, o Botafogo segue pontuando no Campeonato Carioca. A equipe tem feito uma boa campanha e está na luta para avançar às semifinais e pelo título da Taça Guanabara. Alguns fatores explicam de que maneira o Glorioso já soma mais pontos (16) que no Estadual de 2021 (terminou com 15).É notório que o grupo precisa de reforços para alçar voos maiores já neste primeiro ano de John Textor. Porém, o técnico Enderson Moreira deixou uma base, que tem dado conta do recado. Ainda está longe de ser o futebol vistoso que o botafoguense quer assistir, mas tem sido um time competitivo dentro das limitações apresentadas neste início de temporada.
A lista de lesionados é extensa, o que dificulta ainda mais na montagem do time. Fora isso, o Alvinegro perdeu peças importantes do título da Série B como Marco Antônio, Luís Oyama e Rafael Navarro. O setor de criação é o que mais preocupa, já que o time tem tido dificuldade nas transições ofensivas e em apresentar um futebol mais vertical.
Na frente, Matheus Nascimento tem tido mais oportunidade - a primeira grande sequência como titular desde que subiu aos profissionais. E o atacante tem sido decisivo e já é o artilheiro do time na temporada com 3 gols. Nos duelos contra Nova Iguaçu e Resende, a joia foi decisiva. Erison também tem aproveitado as chances e balançou a rede nos dois últimos jogos.
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O sistema defensivo sofreu sete gols em sete jogos e precisa ter mais equilíbrio. É o setor, contudo, mais consistente com a dupla Joel Carli e Kanu e o apoio de Daniel Borges. O lateral-direito é líder de cruzamentos certos do Estadual com 23 e de passes do time: 283, segundo os dados do portal Footstats. Rafael ficará de fora por um longo tempo após cirurgia e iniciou a fisioterapia nesta semana. Além disso, Gatito Fernández voltou ao gol alvinegro e teve grande atuação no clássico contra o Vasco, no Maranhão. A irregularidade fica por conta do lado esquerdo, que ainda não encontrou um titular absoluto. Carlinhos se lesionou, e Jonathan Silva e Hugo buscam mostrar as credenciais para assumir a titularidade da posição antes da chegada dos reforços.
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No meio de campo, Fabinho e Breno têm se destacado no número de desarmes. O volante, de 35 anos, atuou nas sete partidas do clube em 2022 e tem aproveitado bem este início. Na criação, o menino Raí tem tido oportunidade e Chay retornou contra o Resende. O camisa 14 se colocou à disposição para jogar no clássico e trará um ganho técnico ao time.
Com a promessa de reforços, resta definir o comandante. O português Luís Castro era o favorito para assumir o cargo, mas o Corinthians se aproximou da contratação. John Textor terá que recalcular a rota e ver novas opções no mercado. Em coletiva de imprensa, Chay disse que o grupo está preparado para receber o profissional que chegar.
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- É o início de algo novo para o clube e pra gente também. Tenho certeza que o treinador que chegar vai vir com muito entusiasmo para poder ajudar a gente a conseguir nossos objetivos. O grupo está preparado e irá recebê-lo de braços abertos. Ano passado mantive um bom nível, esse ano quero evoluir e dar continuidade ao que foi feito ano passado - disse.
Crédito: Botafogosoma16pontosem7jogosnaTaçaGuanabaraumamaisquetodacampanha2021(VítorSilva/Botafogo

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