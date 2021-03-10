Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo informa que Nazário não é mais jogador do clube, e presidente lamenta assédio de dirigentes
futebol

Botafogo informa que Nazário não é mais jogador do clube, e presidente lamenta assédio de dirigentes

Anúncio veio horas após o presidente do América-MG revelar que o jogador não entraria em campo diante do Moto Club, nesta quarta-feira...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 17:20
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta quarta-feira, por meio de uma nota oficial, o Botafogo informou que o meio-campista Bruno Nazário não é mais jogador do clube. Mais cedo, Alencar Silveira, presidente do América-MG, - provável destino de Nazário - revelou que o atleta não jogaria pelo Botafogo esta noite. Sem citar nomes, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, lamentou o "assédio público de dirigentes de outros clubes no atleta no momento em que o mesmo tinha um contrato a cumprir."Rafael Forster negocia rescisão com o Botafogo e está a caminho do Juventude- Lamentamos o assédio público de dirigentes de outros clubes no atleta no momento em que o mesmo tinha um contrato a cumprir. Certamente, um caminho mais respeitoso era conversar no fórum mais adequado, que é em contato direto com a Diretoria de Futebol ou comigo. Mas não tem problema, o Botafogo é muito maior que isso — afirmou o Presidente Durcesio Mello.O Botafogo recebeu uma notificação do Hoffenheim, da Alemanha, que solicitava a rescisão do contrato de empréstimo de Bruno Nazário - no contrato, há essa prerrogativa por parte dos alemães. O atleta comunicou ao Alvinegro o desejo de não disputar a primeira fase da Copa do Brasil, contra o Moto Club, e de se transferir para outro time.CONFIRA A NOTA OFICAL DO BOTAFOGO
"Bruno Nazário não é mais jogador do Botafogo. Na tarde desta quarta-feira, o Clube recebeu uma notificação do Hoffenheim, da Alemanha, solicitando a rescisão do contrato de empréstimo do jogador. No contrato, há essa prerrogativa por parte dos alemães. O atleta comunicou o desejo de não disputar a primeira fase da Copa do Brasil, contra o Moto Club, e de se transferir para outra agremiação.
- Após o recebimento da notificação, o atleta foi autorizado a deixar a concentração e retornar ao Rio. O Botafogo deseja contar no seu elenco apenas com atletas que estejam plenamente comprometidos com os objetivos para temporada e com o propósito de reconstrução do Clube — destacou o Diretor de Futebol Eduardo Freeland.
- Lamentamos o assédio público de dirigentes de outros clubes no atleta no momento em que o mesmo tinha um contrato a cumprir. Certamente, um caminho mais respeitoso era conversar no fórum mais adequado, que é em contato direto com a Diretoria de Futebol ou comigo. Mas não tem problema, o Botafogo é muito maior que isso — afirmou o Presidente Durcesio Mello.
Assessoria de Imprensa"Pelo Botafogo, Nazário disputou 46 partidas e marcou seis gols. No último jogo do Alvinegro Carioca, contra o Resende, o meio-campista contribui com duas assistências e uma pré-assistência (passe anterior à assistência). Ele tinha contrato de empréstimo válido até junho de 2021.
O Botafogo enfrenta o Moto Club, no estádio Castelão (MA), às 21h30, na noite desta quarta feira, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados