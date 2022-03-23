Botafogo ganha qualidade no meio-campo com chegadas de Luís Oyama e Patrick de Paula

O Botafogo está perto de anunciar Luís Oyama e Patrick de Paula como os mais novos reforços da 'Era Textor'. Os jogadores chegam com o perfil desejado pelo técnico Luís Castro, ou seja, propõem o jogo, desempenham bem o papel do 'box-to-box' e possuem bom passe. Características que faltam ao Glorioso na temporada até o momento.Os atletas já foram aprovados em exames médicos e aguardam para serem anunciados pelo Glorioso. A princípio, a dupla chega para ser titular na equipe que será montada pelo treinador português, que deve chegar até esta sexta-feira.

Oyama é um velho conhecido da torcida botafoguense. O meia foi um dos principais destaque na temporada de 2021 e, agora, também é no Campeonato Paulista pelo Mirassol. Com base nos dados do SofaScore, ele é líder em desarmes (27), interceptações (25), bolas recuperadas (73), duelos ganhos (62) e segundo em grandes chances criadas (2), passes certos no terço final (96) e dribles certos (9).

Apesar de amargar o banco de reservas no Palmeiras, Patrick tem bons números pela equipe profissional do Palmeiras. Também com base no SofaScore, a cria alviverde fez 101 jogos, sendo que 62 jogos como titular. Marcou oito gols, deu três assistências, 54 passes decisivos. Além disso, recuperou 411 bolas, fez 108 desarmes e 93 interceptações.

A joia, que chega com status de estrela, conhece a grandeza do Botafogo e quer o time carioca na próxima edição da Libertadores. No entanto, é fato que para isso, precisa olhar para o futuro e focar para desempenhar o bom futebol que o fez conquistar este troféu, bem como muitos outros.