Botafogo consegue 10% do objetivo para a construção do novo Núcleo de Saúde e Performance

O Botafogo conta a com a ajuda da torcida para avançar em um importante projeto envolvendo a estrutura do clube. O Alvinegro alcançou pouco mais de 10% do valor necessário para a construção do novo Núcleo de Saúde e Performance no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo faz primeira consulta formal por Luís Oyama; jogador tem sondagens, mas quer ficar

O projeto conta inteiramente com a participação dos torcedores. O clube abriu uma espécie de "vaquinha" online, permitindo a doação de qualquer tipo de valor. A meta para a construção ser concluída é de R$ 2,2 milhões. Atualmente, R$ 241 mil estão arrecadados. Maiores detalhes estão disponíveis na página das doações.

Pessoas que colocarem um valor acima de R$ 50 terão o nome escrito em um quadro que ficará em uma das paredes do novo Núcleo de Saúde e Perfomance.

O Botafogo considera a ação como importante para melhorar a estrutura de recuperação e fortalecimento físico dos jogadores. O novo núcleo, se concluído, terá equipamentos mais modernos, novas áreas para trabalhos específicos e instalações.