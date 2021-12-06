Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo consegue 10% do objetivo para a construção do novo Núcleo de Saúde e Performance
futebol

Botafogo consegue 10% do objetivo para a construção do novo Núcleo de Saúde e Performance

Campanha de 'vaquinha' que conta com a participação da torcida para novo espaço de recuperação dos jogadores do Alvinegro arrecada quase R$ 250 mil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2021 às 20:45

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 20:45

O Botafogo conta a com a ajuda da torcida para avançar em um importante projeto envolvendo a estrutura do clube. O Alvinegro alcançou pouco mais de 10% do valor necessário para a construção do novo Núcleo de Saúde e Performance no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo faz primeira consulta formal por Luís Oyama; jogador tem sondagens, mas quer ficar
O projeto conta inteiramente com a participação dos torcedores. O clube abriu uma espécie de "vaquinha" online, permitindo a doação de qualquer tipo de valor. A meta para a construção ser concluída é de R$ 2,2 milhões. Atualmente, R$ 241 mil estão arrecadados. Maiores detalhes estão disponíveis na página das doações.
Pessoas que colocarem um valor acima de R$ 50 terão o nome escrito em um quadro que ficará em uma das paredes do novo Núcleo de Saúde e Perfomance.
O Botafogo considera a ação como importante para melhorar a estrutura de recuperação e fortalecimento físico dos jogadores. O novo núcleo, se concluído, terá equipamentos mais modernos, novas áreas para trabalhos específicos e instalações.
Crédito: ProjetodonovoNúcleodeSaúdeePerformancedoBotafogo(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados