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Botafogo assina vínculo com Eletromil até o fim do Brasileirão

Empresa de materiais elétricos fica estampada na parte traseira da camisa alvinegra a partir deste sábado, contra o Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 19:04

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 19:04

Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo estampará uma novidade em seu uniforme neste sábado, no duelo com o Fluminense, pela Taça Gérson e Didi. O clube selou o acordo com a empresa Eletromil. A marca ficará na parte traseira da camisa alvinegra.
O presidente da Eletromil, Joatham Flores, falo sobre o acordo com o Glorioso.
- É uma grande realização pessoal ter a minha marca estampada na camisa do Botafogo, clube que eu torço desde sempre e conheço a grandeza. Nós, da Eletromil, estamos muito felizes com essa parceria e faremos de tudo para dar tudo certo - disse.
A Eletromil Materiais Elétricos possui quatro empresas: a Eletrotintas, Avanti Iluminação, Dismil Distribuidora e Andaluz Indústria, voltada para a fabricação de componentes metálicos e termoplásticos para distribuição e controle de energia elétrica.

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