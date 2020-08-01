Botafogo assina vínculo com Eletromil até o fim do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo estampará uma novidade em seu uniforme neste sábado, no duelo com o Fluminense, pela Taça Gérson e Didi. O clube selou o acordo com a empresa Eletromil. A marca ficará na parte traseira da camisa alvinegra.

O presidente da Eletromil, Joatham Flores, falo sobre o acordo com o Glorioso.

- É uma grande realização pessoal ter a minha marca estampada na camisa do Botafogo, clube que eu torço desde sempre e conheço a grandeza. Nós, da Eletromil, estamos muito felizes com essa parceria e faremos de tudo para dar tudo certo - disse.