  • Botafogo: Al-Duhail 'bate o pé', Textor se compromete a pagar multa de Luís Castro e advogado tenta liberação
Botafogo já tem acordo com técnico português, que inclusive já teve primeiros contatos sobre elenco e projetos, mas clube do Qatar quer pagamento integral da multa...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 19:14

John Textor quer ter Luís Castro o quanto antes no Botafogo. Entre treinador e clube está praticamente tudo acertado - o português, inclusive, já teve contatos e conversas iniciais com dirigentes sobre elenco e projeto. A questão, agora, passa pelo Al-Duhail.+ Botafogo: John Textor retorna aos EUA com contrato definitivo da SAF por detalhes burocráticos
O clube do Qatar tem se mostrado irredutível quanto a multa rescisória de Luís Castro. O Botafogo, até então, tentava diminuir a multa de 1,2 milhão de euros (R$ 6,8 milhões, na cotação atual) porque o Al-Duhail já não tem mais chances de vencer o campeonato nacional e o contrato do português termina em junho.
Mas os qataris são irredutíveis. O Al-Duhail divulgou uma nota na última quarta-feira afirmando que Luís Castro vai cumprir o contrato até o fim. O Botafogo acredita que é uma estrategia para receber o valor integral da multa.
"A direção do clube tem notado notícias recorrentes no período recente sobre a saída do técnico Luís Castro. A administração do Al-Duhail confirma que recebeu muitas ofertas solicitando os serviços do treinador. No entanto, o Al-Duhail confirma seu vínculo com ele até o final de seu contrato com o clube", disse a nota do Al-Duhail.
Sem tempo a perder, John Textor já notificou o empresário de Luís Castro e se comprometeu a pagar o valor cheio da multa rescisória junto ao Al-Duhail. Um advogado do agente está em Doha desde a semana passada para trocar contratos, resolver a questão pessoalmente com os executivos do time qatari e, assim, fechar a liberação.
Luís Castro está concentrado com a equipe e, até que tudo seja resolvido, segue com os trabalhos no Al-Duhail. O time enfrenta o Al-Sadd pela Stars League nesta sexta-feira. O português, com o acordo já encaminhado com o Alvinegro, apenas espera o entendimento entre as equipes.
Apesar do desfecho um pouco mais demorado do que o esperado, o Botafogo segue com a expectativa de que tudo será resolvido e o final será feliz.
Crédito: Luís Castro, alvo do Botafogo, pelo Al-Duhail (Foto: Divulgação/Al-Duhail)

