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Botafogo acerta bases e fica perto das contratações de Breno e Vinícius Lopes, ex-Goiás

Dupla criada nas categorias de base do Esmeraldino está livre no mercado e chegaria sem custos ao Alvinegro, que ainda não anunciou reforços para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 14:51

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 14:51

Ainda morno no mercado, o Botafogo está perto de fechar com os dois primeiros jogadores visando a temporada 2022. O Alvinegro acertou bases financeiras com o volante Breno e o atacante Vinícius Lopes. A dupla criada no Goiás deve fechar com o Glorioso.+ Novo perfil do Botafogo? Com John Textor, Crystal Palace apostou na contratação de jogadores jovens
Os dois estão livres no mercado após deixar o Esmeraldino por não chegar a um acordo para renovar os respectivos contratos. A tendência é que os vínculos com o Botafogo sejam assinados até 2024 - ambos vão assinar sem custos de transferência e de forma definitiva.
O "Goal" informou que a negociação pela dupla estava por detalhes de ser concretizada e o LANCE! confirmou. O Botafogo tem dificuldades para contratar jogadores pelo orçamento limitado e, por isso, ainda tem um desempenho morno no mercado.
Mesmo com a negociação para a SAF ser vendida ao investidor John Textor, o Botafogo não vai 'ficar rico' do dia para noite. A tendência é que esse processo de transição dure até 120 dias e, mesmo quando se concretizar, seja algo feito visando um médio prazo, com investimentos certeiros.
Breno é volante, tem 21 anos e atuou em 20 jogos na última temporada. Ele foi afastado do elenco principal do Goiás ainda em setembro, quando avisou que não renovaria o contrato. Vinícius Lopes é atacante de lado, tem 22, e somou cinco gols marcados em 18 partidas em 2021.
Crédito: BrenoeViníciusLopes,doGoiás(Fotos:RosironRodrigues/GoiásECeAssessoriaGoiásE.C

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