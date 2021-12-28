Botafogo acerta bases e fica perto das contratações de Breno e Vinícius Lopes, ex-Goiás

Ainda morno no mercado, o Botafogo está perto de fechar com os dois primeiros jogadores visando a temporada 2022. O Alvinegro acertou bases financeiras com o volante Breno e o atacante Vinícius Lopes. A dupla criada no Goiás deve fechar com o Glorioso.+ Novo perfil do Botafogo? Com John Textor, Crystal Palace apostou na contratação de jogadores jovens

Os dois estão livres no mercado após deixar o Esmeraldino por não chegar a um acordo para renovar os respectivos contratos. A tendência é que os vínculos com o Botafogo sejam assinados até 2024 - ambos vão assinar sem custos de transferência e de forma definitiva.

O "Goal" informou que a negociação pela dupla estava por detalhes de ser concretizada e o LANCE! confirmou. O Botafogo tem dificuldades para contratar jogadores pelo orçamento limitado e, por isso, ainda tem um desempenho morno no mercado.

Mesmo com a negociação para a SAF ser vendida ao investidor John Textor, o Botafogo não vai 'ficar rico' do dia para noite. A tendência é que esse processo de transição dure até 120 dias e, mesmo quando se concretizar, seja algo feito visando um médio prazo, com investimentos certeiros.

Breno é volante, tem 21 anos e atuou em 20 jogos na última temporada. Ele foi afastado do elenco principal do Goiás ainda em setembro, quando avisou que não renovaria o contrato. Vinícius Lopes é atacante de lado, tem 22, e somou cinco gols marcados em 18 partidas em 2021.