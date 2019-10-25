Bolsonaro dá uniforme do Flamengo a presidente chinês

Jair Bolsonaro e dirigente chinês Xi Jiping Crédito: Divulgação/Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) presenteou o presidente chinês Xi Jiping com uma uniforme do Flamengo.

A entrega do presente aconteceu nesta sexta-feira em Pequim após a assinatura de atos de cooperação entre os dois países.

"Esse é o melhor time do Brasil na atualidade", disse Bolsonaro a Xi. Nesta semana, o Flamengo venceu o Grêmio por 5 a 0 na semifinal da Copa Libertadores da América, e disputará a final do torneio contra o River Plate.

Segundo Bolsonaro, depois do resultado, "agora o Brasil todo é Flamengo". E acrescentou: "E tenho certeza que 1,3 bilhão de chineses serão Flamengo no final do mês que vem", quando acontece a final da Libertadores.

Jair Bolsonaro visita a China

Bolsonaro diz ser torcedor do Palmeiras e do Botafogo. No ano passado, ele foi a campo e ergueu a taça de campeão do Brasileirão junto com o time do Palmeiras.

Em junho, Bolsonaro vestiu a camisa do Flamengo durante um jogo entre o time carioca e o CSA, em Brasília. Ele estava ao lado de Sergio Moro, ministro da Justiça, que também usou um uniforme alvinegro.