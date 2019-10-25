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Bolsonaro dá uniforme do Flamengo a presidente chinês

O presidente disse ao dirigente chinês que o Flamengo é 'o melhor time da atualidade'

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 09:05
Jair Bolsonaro e dirigente chinês Xi Jiping Crédito: Divulgação/Palácio do Planalto
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) presenteou o presidente chinês Xi Jiping com uma uniforme do Flamengo.
A entrega do presente aconteceu nesta sexta-feira em Pequim após a assinatura de atos de cooperação entre os dois países.
"Esse é o melhor time do Brasil na atualidade", disse Bolsonaro a Xi. Nesta semana, o Flamengo venceu o Grêmio por 5 a 0 na semifinal da Copa Libertadores da América, e disputará a final do torneio contra o River Plate.

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Segundo Bolsonaro, depois do resultado, "agora o Brasil todo é Flamengo". E acrescentou: "E tenho certeza que 1,3 bilhão de chineses serão Flamengo no final do mês que vem", quando acontece a final da Libertadores.

Jair Bolsonaro visita a China

Bolsonaro diz ser torcedor do Palmeiras e do Botafogo. No ano passado, ele foi a campo e ergueu a taça de campeão do Brasileirão junto com o time do Palmeiras.
Em junho, Bolsonaro vestiu a camisa do Flamengo durante um jogo entre o time carioca e o CSA, em Brasília. Ele estava ao lado de Sergio Moro, ministro da Justiça, que também usou um uniforme alvinegro.
O presidente faz um giro pela Ásia, que começou no Japão, onde participou da cerimônia de ascensão do imperador Naruhito. Na China, ele anunciou na quinta-feira (24) que haverá isenção de vistos para chineses viajarem ao Brasil.

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