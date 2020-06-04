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Boateng diz que futebol sem negros seria 'entediante' e lembra de quando deixou o gramado após racismo

Atleta afirmou que torcedores fizeram gestos de macaco para ele quando atuava pelo Milan. Casos de racismo na Itália são frequentes...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 22:41

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 22:41

Crédito: Reprodução
Um dos jogadores mais ativos na luta contra o racismo, o meia Kevin-Prince Boateng, que está no Besiktas, disse em entrevista à "Sky Sports" que o futebol seria "entediante" sem negros. O jogador foi entrevistado para falar sobre as recentes manifestações antirracistas que acontecem ao redor do mundo.
- Faça uma coisa. Tire todos os negros do esporte. E todos os atores negros do cinema. Como seria? Entediante. Desejo um dia que nenhum jogador negro vá trabalhar. Talvez no aniversário de George Floyd. Não porque não queremos trabalhar ou desrespeitar o clube, mas sim para homenagear a comunidade negra - disse o ganês.
O jogador também lembrou de quando deixou o campo em uma das passagens pelo Milan após receber ofensas racistas numa partida.
- Quando eu era jovem, tentei ignorar o racismo e engoli-lo. As pessoas que me conhecem me dizem que chorei, fui para casa e nunca disse nada. Digo a eles que era por ser covarde, não era forte o suficiente. Não sou mais covarde, foi o momento em que disse o suficiente. Fiquei triste e com raiva, queria mostrar ao mundo que não deixaria que eles fizessem isso comigo - afirmou Boateng, que disse que torcedores faziam gestos de macaco para ele.E MAIS:O dia do mercado: Jô é prioridade no Corinthians, Napoli de olho em brasileiro, Barcelona pode emprestar Dembelé…Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolFamalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do PortuguêsEm jogo atrasado da Bundesliga, Eintracht Frankfurt vence o Werder Bremen fora de casaFornecedora de material não renovará contrato com Özil por questões políticas, revela jornal E MAIS:

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