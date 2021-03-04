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futebol

Benzema não treina com grupo e é dúvida para Dérbi de Madri

Atacante ainda sente incômodo no músculo adutor e irá fazer uma nova avaliação com Zidane nesta sexta-feira. Hazard, Sergio Ramos e Carvajal estão descartados...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 10:56

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 10:56
Crédito: Benzema corre risco de não jogar clássico entre Real e Atlético (GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid voltou a se exercitar nesta quinta-feira após o empate contra a Real Sociedad visando o clássico contra o Atlético de Madrid. No entanto, Zidane ainda não sabe se poderá contar com Benzema para o duelo decisivo pelo Campeonato Espanhol. O francês segue sentindo incômodo no adutor e não treinou com o grupo.O atacante sofre com o problema muscular há cerca de duas semanas e faz um trabalho à margem do elenco. Caso o técnico merengue siga sua linha de não arriscar o uso de atletas com incômodos, é provável que Benzema não seja utilizado uma vez que faltam apenas três dias para o Dérbi de Madri.
> Veja a tabela da La Liga
Nesta sexta-feira, Benzema e Zidane irão realizar uma nova avaliação sobre a presença do centroavante no duelo deste domingo. Além do francês, Zidane também não conta com Hazard, Sergio Ramos e Carvajal. Atualmente, o Real Madrid tem cinco pontos a menos do que o Atlético e está com um jogo a mais.

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