Benzema não treina com grupo e é dúvida para Dérbi de Madri

O Real Madrid voltou a se exercitar nesta quinta-feira após o empate contra a Real Sociedad visando o clássico contra o Atlético de Madrid. No entanto, Zidane ainda não sabe se poderá contar com Benzema para o duelo decisivo pelo Campeonato Espanhol. O francês segue sentindo incômodo no adutor e não treinou com o grupo.O atacante sofre com o problema muscular há cerca de duas semanas e faz um trabalho à margem do elenco. Caso o técnico merengue siga sua linha de não arriscar o uso de atletas com incômodos, é provável que Benzema não seja utilizado uma vez que faltam apenas três dias para o Dérbi de Madri.