Benzema não treina com grupo e é dúvida para Dérbi de Madri

O Real Madrid voltou a se exercitar nesta quinta-feira após o empate contra a Real Sociedad visando o clássico contra o Atlético de Madrid. No entanto, Zidane ainda não sabe se poderá contar com Benzema para o duelo decisivo pelo Campeonato Espanhol. O francês segue sentindo incômodo no adutor e não treinou com o grupo.O atacante sofre com o problema muscular há cerca de duas semanas e faz um trabalho à margem do elenco. Caso o técnico merengue siga sua linha de não arriscar o uso de atletas com incômodos, é provável que Benzema não seja utilizado uma vez que faltam apenas três dias para o Dérbi de Madri.
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Nesta sexta-feira, Benzema e Zidane irão realizar uma nova avaliação sobre a presença do centroavante no duelo deste domingo. Além do francês, Zidane também não conta com Hazard, Sergio Ramos e Carvajal. Atualmente, o Real Madrid tem cinco pontos a menos do que o Atlético e está com um jogo a mais.