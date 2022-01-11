Barcelona procurou autor do gol do 7 a 1 para substituir Philippe Coutinho, segundo jornalista

O Barcelona procurou o meia Oscar, autor do gol do 7 a 1 na derrota do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014, mas não dará prosseguimento no negócio, segundo o jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports". O clube catalão pensou no brasileiro para substituir Philippe Coutinho, que acertou empréstimo com o Aston Villa.Os culés esbarraram na questão econômica uma vez que a situação da equipe blaugrana permite basicamente uma operação sem custos. No entanto, Oscar possui contrato com o Shanghai SIPG, da China, até 2024 e sua saída de graça não seria permitida.

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Os catalães avaliaram positivamente o meio-campista por conta da boa chegada na área do adversário, por estar em uma boa idade e ter experiência. Apesar das qualidades, o Barcelona deve buscar outro nome no mercado caso queira dar mais volume no elenco para Xavi trabalhar.

Oscar surgiu como uma das grandes promessas do São Paulo, conseguiu destaque no Internacional e foi contratado pelo Chelsea em 2012. Após cinco anos em Londres, o camisa oito optou por jogar na China. O meia também tem passagem pela Seleção Brasileira entre 2011 e 2016.