Caso Ronaldinho: banco confirma três depósitos por documentos ilegais

Ronaldinho Gaúcho e irmão chegam algemados para audiência sobre uso de passaportes falsos Crédito: Agência Lance

O episódio envolvendo a prisão de Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão Assis teve mais uma novidade na noite desta terça-feira. Em entrevista à ABC Cardinal, Carlos Florentín, presidente do Banco Nacional de Fomento (BNF), no Paraguai, confirmou três depósitos em contas diferentes, com o valor total de 90 milhões de guaranis (cerca de R$ 63 mil). O valor seria uma espécie de caução para a possível ilicitude dos documentos.

"Realmente são três depósitos que somam 90 milhões (de guaranis), que são para três pessoas. Não precisa ser cliente (do banco) para fazer isso, porque pode fazer pelo nome da pessoa que solicita", disse Carlos Florentín, que revelou os nomes de Ronaldinho, Assis e Wilmondes Sousa Lira.

Ronaldinho Gaúcho foi detido na última quinta-feira, acusado de uso de documentos adulterados no Paraguai. A defesa do ex-jogador e do seu irmão alega que eles não sabiam da irregularidade. Eles cumprem prisão preventiva decretada no último sábado.

O pedido de prisão domiciliar do advogado de Ronaldinho Gaúcho foi negado pela Justiça paraguaia, nesta terça-feira. A ideia da defesa do ex-jogador e de seu irmão Assis era trocar a prisão preventiva deles por uma detenção em uma casa no país.