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Autuori analisa Botafogo em empate com o Santos: 'Jogo razoável'

Treinador do Alvinegro citou que queda de rendimento no segundo tempo é normal levando em consideração que a equipe em campo jogou junta pela primeira vez...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 21:27

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 21:27
Crédito: Paulo Autuori é o treinador do Botafogo (Vítor Silva/Botafogo
O desgaste pesou e Paulo Autuori promoveu cinco mudanças no time que empatou com o Santos em 0 a 0 neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, em relação à equipe que venceu o Vasco na Copa do Brasil por 1 a 0, na última quarta-feira. Após a partida contra o Peixe, o treinador Paulo Autuori afirmou que o desempenho inconstante no jogo se deu pela quantidade das mexidas.
- Foi a primeira vez que essa equipe jogou junta. Tivemos um primeiro tempo interessante. No segundo tempo perdemos um pouco, o que é um normal. Davi e Rentería começaram pela primeira vez, tem que fazer esse tipo de coisa com coragem. Não temos um grupo tão grande em termos de quantidade. Se não tivermos confiança nos jogadores que vão entrar vamos sempre ficar receosos. Fizemos um jogo razoável, na segunda parte deixamos de ter um volume de jogo ofensivo - analisou.
O Botafogo é a equipe que mais empata no Brasileirão, ao lado do Grêmio. São sete igualdades. O Alvinegro é o segundo time na zona de rebaixamento, com 10 pontos conquistados.- Temos que fazer uma análise equilibrada. Entramos com objetivo de ganhar em todos os jogos. Deixamos algumas vitórias escapar no vitória e em outros jogos não fomos eficazes. Não tem nada a ver a performance da equipe com o que tem sido o Campeonato Brasileiro como um todo - afirmou o treinador.
Autuori também citou o fato de ter perdido jogadores no elenco no decorrer do Brasileirão. Ao todo, foram quatro jogadores que deixaram o Botafogo após o início da competição nacional.
- Nós perdemos ao logo do Campeonato quatro jogadores. Não vou colocar o Carli (saiu antes da competição), mas saíram Cícero, Ruan, Luiz Fernando e Danilo. E sem a possibilidade de contratar. De experiência na Série A tem o Gatito, Victor Luís e Marcelo um pouco no ano passado. Os demais vieram de fora ou da Série B ou vieram do sub-20 - pontuou.

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