Atlético-MG x Internacional. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-MG e Internacional entram em campo neste domingo, 10 de abril, às 16h, no Mineirão, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galo e Colorado sempre entram como forças da competição, mas o alvinegro, atual campeão, é o favorito para o tricampeonato. A equipe mineira está em um momento melhor, vencendo Estadual, ao contrário do Inter, que perdeu nas semifinais do Gaúcho para o arquirrival Grêmio, criando um aumento de pressão no colorado.Alexander Medina está pressionado no time gaúcho e terá de ter um bom começo no Brasileiro para aliviar as cobranças. Antonio Mohamed só não terá o lateral Dodô, se recuperando de uma lesão no joelho. Logo, o treinador terá a força máxima diante do time gaúcho.