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Atlético-MG x Internacional. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Galo e Colorado estreiam no Brasileirão e buscam grandes campanhas no torneio. O alvinegro, tual campeão,  querno tricampeonato nacional...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 20:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 20:19
Atlético-MG e Internacional entram em campo neste domingo, 10 de abril, às 16h, no Mineirão, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galo e Colorado sempre entram como forças da competição, mas o alvinegro, atual campeão, é o favorito para o tricampeonato. A equipe mineira está em um momento melhor, vencendo Estadual, ao contrário do Inter, que perdeu nas semifinais do Gaúcho para o arquirrival Grêmio, criando um aumento de pressão no colorado.Alexander Medina está pressionado no time gaúcho e terá de ter um bom começo no Brasileiro para aliviar as cobranças. Antonio Mohamed só não terá o lateral Dodô, se recuperando de uma lesão no joelho. Logo, o treinador terá a força máxima diante do time gaúcho.
Crédito: GaloeColoradocomeçamajornadanoBrasileirão2022emclássiconacional-(Foto:RicardoDuarte/Internacional

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