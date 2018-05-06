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Série D

Atlético Itapemirim pressiona, mas perde para o Novorizontino

Galo da Vila pressionou, mas não teve forças para reagir na partida em São Paulo

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 23:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 23:30
O Atlético Itapemirim era melhor, mas a expulsão do goleiro Bambu, já no fim, decretou a derrota para o Novorizontino, em São Paulo, na noite de ontem. O 2 a 1 deixou o Galo da Vila em quarto no grupo A13, com apenas um ponto. Atlético e Novorizontino voltam a se enfrentar no domingo (13), em Itapemirim, pela 4ª rodada.
O Galo da Vila perdeu para o Novorizontino Crédito: Matheus Bertolini do Prado/ Grêmio Novorizontino
O Novorizontino abriu ao placar aos 17 minutos, com Adilson. O volante se antecipou à zaga em cobrança de escanteio e desviou para o gol do Galo.
Depois de ser vazado, o time capixaba se lançou ao ataque, mas a pressão só surtiu efeito no primeiro minuto do segundo tempo. Também de escanteio, Júnior Pagode deu uma casquinha e empatou.
Aos 41, Bambu fez falta fora da área e foi expulso. O volante Vitor foi para o gol. De tanto insistir, o time da casa desempatou. O zagueiro Vinícius Leandro, aos 48, fez o gol da vitória.
NOVORIZONTINO 2  X 1  ATLÉTICO ITAPEMIRIM
Novorizontino: Oliveira; Lucas Newton, Guilherme, Vinícius e Reverson; Margazão, Adilson (Nathan) e Jocinei (Andrei); Cléo Silva, Elvinho e Francis (Christopher). Téc: Ito Roque.
Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana (Pedrão) e Marcos Felipe (Bruno); Vitor, Júnior Pagode e Fabiano; Pikachu, Franklin (Kaio) e Eraldo. Téc: Zé Humberto.
Gol: Adilson, aos 17 minutos do 1º tempo. Júnior Pagode, a 1 minuto, e Vinícius Leandro, aos 48 minutos do 2º tempo.
Local: Jorge de Biasi (Novo Horizonte/SP)
Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro (AL)

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