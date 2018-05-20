Atlético Itapemirim e Espírito Santo dão adeus precoce à Série D

Espírito Santo e Atlético Itapemirim, os dois únicos representantes capixabas, estão eliminados de forma precoce, faltando uma rodada para o fim da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Pelo Grupo A12, diante de apenas 20 pagantes (e 67 não pagantes) no estádio Kleber Andrade, o Espírito Santo não saiu do empate em 1 a 1 com o Macaé e se despediu da Quarta Divisão. Os donos de casa tomaram um susto com um gol do time carioca logo aos dois minutos, em cobrança de falta de Maranhão. O empate veio aos 17 com Vitinho, após cobrança de escanteio. O Santão chegou a ter um pênalti a seu favor no início do segundo tempo, mas o mesmo Vitinho desperdiçou a cobrança.

O Espírito Santo perdeu três dos cinco jogos que fez pelo Grupo A12 - empatou outros dois. Na próxima e última rodada, enfrenta a URT no próximo domingo (27), em Minas Gerais.

Também na tarde de ontem, o Galo da Vila foi derrotado pelo Americano por 2 a 1, no Moacyrzão, pela quinta rodada do Grupo A13. Marquinhos abriu o placar para os donos de casa de pênalti, ainda no primeiro tempo. O empate veio com um golaço de Pedrão no segundo tempo, mas uma cabeçada de Maikon Aquino, nos minutos finais, acabou com o sonho do Atlético Itapemirim.