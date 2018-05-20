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Futebol Capixaba

Atlético Itapemirim e Espírito Santo dão adeus precoce à Série D

O Galo da Vila sofreu derrota para o Americano, enquanto o Santão ficou no empate com o Macaé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 21:49

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 21:49

Espírito Santo e Atlético Itapemirim, os dois únicos representantes capixabas, estão eliminados de forma precoce, faltando uma rodada para o fim da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
Pelo Grupo A12, diante de apenas 20 pagantes (e 67 não pagantes) no estádio Kleber Andrade, o Espírito Santo não saiu do empate em 1 a 1 com o Macaé e se despediu da Quarta Divisão. Os donos de casa tomaram um susto com um gol do time carioca logo aos dois minutos, em cobrança de falta de Maranhão. O empate veio aos 17 com Vitinho, após cobrança de escanteio. O Santão chegou a ter um pênalti a seu favor no início do segundo tempo, mas o mesmo Vitinho desperdiçou a cobrança.
O Espírito Santo perdeu três dos cinco jogos que fez pelo Grupo A12 - empatou outros dois. Na próxima e última rodada, enfrenta a URT no próximo domingo (27), em Minas Gerais.
Também na tarde de ontem, o Galo da Vila foi derrotado pelo Americano por 2 a 1, no Moacyrzão, pela quinta rodada do Grupo A13. Marquinhos abriu o placar para os donos de casa de pênalti, ainda no primeiro tempo. O empate veio com um golaço de Pedrão no segundo tempo, mas uma cabeçada de Maikon Aquino, nos minutos finais, acabou com o sonho do Atlético Itapemirim.
Com o resultado, o Americano chegou aos 8 pontos e assumiu a liderança do grupo. A equipe, agora, espera o fim da rodada para saber se permanece com a posição, já que Uberlândia e Novorizontino ainda se enfrentam. O Atlético, por outro lado, com dois pontos, está eliminado e jogará a última rodada para cumprir tabela. A partida será contra o Uberlândia, no Kleber Andrade, no próximo domingo (27). Dos cinco jogos que fez, o time de Zé Humberto perdeu três e empatou dois.

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