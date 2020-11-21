Atlético de Madrid vence o Barcelona e quebra tabu de dez anos sem vitória sobre rival no Campeonato Espanhol

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Fim de um longo jejum. Neste sábado, o Atlético de Madrid recebeu o Barcelona pelo Campeonato Espanhol e venceu o time da Catalunha após mais de dez anos pela competição nacional. Com belo gol de Carrasco no fim do primeiro tempo, os Colchoneros chegam aos 20 pontos.

+ Veja a tabela da La LigaATLÉTI MELHORO primeiro tempo foi de maior pressão do time da casa, que teve chances com Saúl Ñíguez e Llorente. O primeiro viu Ter Stegen fazer grande defesa, enquanto o segundo parou na trave. No fim do primeiro tempo, Correa lançou para Carrasco e o belga que deu linda caneta no goleiro Ter Stegen, que saiu da área para tentar cortar, para fazer um belo gol.

PRESSÃO BLAUGRANANo segundo tempo, o Barcelona, precisando correr atrás do resultado, se lançou ao ataque em busca do empate, mas parou na boa marcação do Atlético de Madrid. Nas raras oportunidades claras de gol, o goleiro Oblak estava lá para salvar o time da capital espanhola.

UMA DÉCADA DEPOIS​Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Atlético de Madrid, em dezembro de 2011, o técnico Diego Simeone conseguiu vencer o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. A última vitória dos Colchoneros sobre o rival havia sido em fevereiro de 2010.