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Atlético de Madrid vence o Barcelona e quebra tabu de dez anos sem vitória sobre rival no Campeonato Espanhol

Com gol do belga Carrasco no fim do primeiro tempo, equipe de Diego Simeone encerra jejum de vitórias sobre os catalães que já tinha quase 11 anos de duração...
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Publicado em 

21 nov 2020 às 19:13

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 19:13

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Fim de um longo jejum. Neste sábado, o Atlético de Madrid recebeu o Barcelona pelo Campeonato Espanhol e venceu o time da Catalunha após mais de dez anos pela competição nacional. Com belo gol de Carrasco no fim do primeiro tempo, os Colchoneros chegam aos 20 pontos.
+ Veja a tabela da La LigaATLÉTI MELHORO primeiro tempo foi de maior pressão do time da casa, que teve chances com Saúl Ñíguez e Llorente. O primeiro viu Ter Stegen fazer grande defesa, enquanto o segundo parou na trave. No fim do primeiro tempo, Correa lançou para Carrasco e o belga que deu linda caneta no goleiro Ter Stegen, que saiu da área para tentar cortar, para fazer um belo gol.
PRESSÃO BLAUGRANANo segundo tempo, o Barcelona, precisando correr atrás do resultado, se lançou ao ataque em busca do empate, mas parou na boa marcação do Atlético de Madrid. Nas raras oportunidades claras de gol, o goleiro Oblak estava lá para salvar o time da capital espanhola.
UMA DÉCADA DEPOIS​Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Atlético de Madrid, em dezembro de 2011, o técnico Diego Simeone conseguiu vencer o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. A última vitória dos Colchoneros sobre o rival havia sido em fevereiro de 2010.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Atlético de Madrid alcança os 20 pontos e está empatado com o Real Sociedad na liderança. O time de Simeone, no entanto, tem dois jogos a menos na competição. O Barcelona, com 11 pontos e dois jogos a menos, está na décima posição.

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