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futebol

Atacante Guilherme, revelado pelo Grêmio, entra na mira do clube

Jogador que se destacou por Botafogo e Sport teve passagem apagada no Imortal...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 18:52

Publicado em 15 de Março de 2022 às 18:52

Depois de recentemente confirmar a volta do lateral-direito Edílson, o Grêmio parece interessado em repatriar outro jogador de história no clube. Este, porém, com trajetória bem menos brilhante no Imortal: o atacante Guilherme.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!O jogador de 26 anos está no Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, passou pelas categorias de base, além de fazer 19 jogos e não marcar nenhum gol dentre os profissionais do Tricolor. Entretanto, depois disso, apresentou desempenhos interessantes quando emprestado para Botafogo, Chapecoense e Sport, seu último clube no Brasil.
Em entrevista recente concedida pelo presidente Romildo Bolzan, a possibilidade de contratar o avante foi abertamente comentada. Segundo o dirigente, a questão contratual seria o único impedimento, por ora, para que as conversas ganhem mais forma:
- É um jogador que está sempre monitorado, é interessantíssimo. O Grêmio tem ele no rol daqueles jogadores que pode negociar, sim. Mas não está livre do clube dele. Termina o contrato dele só praticamente no fim do mês de abril, início de maio. Uma situação que se observa - disse o mandatário.
Crédito: GuilhermehojedefendeoAlDhafra,dosEmiradosÁrabesUnidos(Foto:divulgação

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