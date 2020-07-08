Assinatura de Dudu com clube do Qatar está marcada para esta quarta

Ao que tudo indica, será nesta quarta-feira que será encerrada a novela da saída de Dudu do Palmeiras. Está marcado uma reunião para que o jogador assine com o Al Duhail, do Qatar, que pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) agora para levá-lo por empréstimo de um ano e, em 2021, caso o jogador cumpra metas estabelecidas em contrato, os asiáticos deverão desembolsar mais 7 milhões de euros para tê-lo em definitivo.
A expectativa de conclusão do negócio nesta terça-feira não se confirmou por detalhes burocráticos. Advogados de todos os lados da negociação (Palmeiras, Al Duhail e Dudu) analisaram os contratos que vêm sendo trocados por e-mail nos últimos dias. Com todos os pontos acertados, o último ato para selar a transferência será dado com a assinatura do jogador, nesta quarta-feira.