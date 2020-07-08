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futebol

Assinatura de Dudu com clube do Qatar está marcada para esta quarta

Envolvidos na negócio dizem que faltam detalhes burocráticos para concluir empréstimo do atacante do Palmeiras ao Al Duhail; terça-feira foi de análise jurídica dos contratos...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 22:38

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 22:38

Crédito: Dudu participou de treinamento no Palmeiras enquanto não concluiu sua transferência ao Qatar (Agência Palmeiras
Ao que tudo indica, será nesta quarta-feira que será encerrada a novela da saída de Dudu do Palmeiras. Está marcado uma reunião para que o jogador assine com o Al Duhail, do Qatar, que pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) agora para levá-lo por empréstimo de um ano e, em 2021, caso o jogador cumpra metas estabelecidas em contrato, os asiáticos deverão desembolsar mais 7 milhões de euros para tê-lo em definitivo.
A expectativa de conclusão do negócio nesta terça-feira não se confirmou por detalhes burocráticos. Advogados de todos os lados da negociação (Palmeiras, Al Duhail e Dudu) analisaram os contratos que vêm sendo trocados por e-mail nos últimos dias. Com todos os pontos acertados, o último ato para selar a transferência será dado com a assinatura do jogador, nesta quarta-feira.

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