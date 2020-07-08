Assinatura de Dudu com clube do Qatar está marcada para esta quarta

Ao que tudo indica, será nesta quarta-feira que será encerrada a novela da saída de Dudu do Palmeiras. Está marcado uma reunião para que o jogador assine com o Al Duhail, do Qatar, que pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) agora para levá-lo por empréstimo de um ano e, em 2021, caso o jogador cumpra metas estabelecidas em contrato, os asiáticos deverão desembolsar mais 7 milhões de euros para tê-lo em definitivo.