Às vésperas da final do Paulista, e sem Benítez e Daniel Alves, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

A equipe do São Paulo treinou no CT da Barra Funda na manhã deste sábado (22). Apenas um dia antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o time fez as últimas preparações para a partida de volta da decisão.

Durante o treinamento, o time teve a confirmação de um desfalque e uma dúvida para a final. Benítez e Daniel Alves, que deixaram o campo machucados contra o Palmeiras, não treinaram neste sábado. Benítez certamente ficará de fora da decisão, mas ainda não é possível confirmar que Daniel desfalcará o Tricolor.Os treinos foram realizados pelo período da manhã, às 10h30. Durante a realização dos trabalhos, o elenco teve que enfrentar a chuva que caiu sobre o centro de treinamentos.

Hernán Crespo, treinador da equipe, tem uma relação interessante com treinos feitos sob a chuva. Em sua chegada ao Tricolor, o argentino disse a seguinte frase em italiano: 'squadra bagnata, squadra fortunata', que, em português significa 'time banhado, time com sorte'.

Se a chuva trará sorte é impossível saber, mas as notícias desses últimos dias antecedentes à final foram de bastante azar, com a perda de dois jogadores importantes para a final A bola rola a partir das 16h, no Morumbi, para a partida que decidirá o título do Campeonato Paulista.