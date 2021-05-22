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Às vésperas da final do Paulista, e sem Benítez e Daniel Alves, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Os dois jogadores deixaram o campo lesionados diante do Palmeiras, no primeiro jogo da final e devem desfalcar a equipe. Tricolor enfrenta o rival no Morumbi, às 16h do domingo...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 14:24
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
A equipe do São Paulo treinou no CT da Barra Funda na manhã deste sábado (22). Apenas um dia antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, o time fez as últimas preparações para a partida de volta da decisão.
Durante o treinamento, o time teve a confirmação de um desfalque e uma dúvida para a final. Benítez e Daniel Alves, que deixaram o campo machucados contra o Palmeiras, não treinaram neste sábado. Benítez certamente ficará de fora da decisão, mas ainda não é possível confirmar que Daniel desfalcará o Tricolor.Os treinos foram realizados pelo período da manhã, às 10h30. Durante a realização dos trabalhos, o elenco teve que enfrentar a chuva que caiu sobre o centro de treinamentos.
Hernán Crespo, treinador da equipe, tem uma relação interessante com treinos feitos sob a chuva. Em sua chegada ao Tricolor, o argentino disse a seguinte frase em italiano: 'squadra bagnata, squadra fortunata', que, em português significa 'time banhado, time com sorte'.
Se a chuva trará sorte é impossível saber, mas as notícias desses últimos dias antecedentes à final foram de bastante azar, com a perda de dois jogadores importantes para a final A bola rola a partir das 16h, no Morumbi, para a partida que decidirá o título do Campeonato Paulista.
No primeiro jogo da final, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, as equipes empataram por 0 a 0, deixando a situação em aberto para a partida de volta.

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