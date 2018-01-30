Artilheiro da várzea: capixaba afirma ter feito mais gols que Pelé

Fazer mais de mil gols em toda a carreira profissional não é tarefa fácil para qualquer jogador de futebol. Muitos até tentaram, chegaram perto, mas não conseguiram superar a barreira dos 1.232 tentos anotados por Pelé, marca até então insuperável na história do futebol. E não foi só o "rei da bola", Pelé, que registrou um feito dessa grandeza. Um aposentado de 82 anos, nascido em Pedregulho, no município de Castelo, diz ter superado o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira no futebol de várzea.

Osiris brilhou com a camisa do Rio Branco de Venda Nova do Imigrante Crédito: Diogo Falchetto Uliana

O simpático Osiris Piassi afirma ser o verdadeiro rei do futebol e garante ter desbancado Pelé no número de gols marcados. Osiris conta que começou no futebol aos 16 anos e, desde o início, se destacava por ser artilheiro nato. De acordo com ele, chegou a ser procurado para assinar contratos profissionais com Vasco e Desportiva. Contudo, como precisava trabalhar para sustentar a família, não pôde aceitar o convite para se aventurar de cabeça no esporte.

O Vasco veio fazer um jogo em Castelo, joguei contra o time deles e fui muito bem. Quando a partida terminou eles disseram que gostaram de mim. Depois, foi a vez da Desportiva me chamar para jogar lá em Jardim América, mas novamente não pude aceitar por causa do trabalho. Eu chamava a atenção por fazer muitos gols. Conhecia o caminho das redes e não desperdiçava oportunidades. Marcava em praticamente todos os jogos, era um grande atacante.

Osiris tem seus feitos anotados em um caderno Crédito: Diogo Fachetto Uliana

O aposentado tem todos os gols da carreira no futebol amador contabilizados em documentos, fotos e súmulas. Osiris, que atualmente mora em Venda Nova do Imigrante, ao lado do Olímpio Perim, estádio do Rio Branco VN, garante ter feito 1.454 gols. Durante a carreira, passou pelo Time da Terra da Polenta, Operário, Aracruz, Castelo, Comercial e Araçuí. No total, foram 20 anos dedicados à modalidade.

Eu anotava em uma caderno todos os gols que fazia. As pessoas brincam que eu era melhor que o Pelé por ter feito mais gols. É uma brincadeira sadia, uma história curiosa. Minha arma principal era o chute forte, o bom posicionamento dentro da área e a cabeçada forte. Mas me sinto orgulhoso em ter conquistado tantos amigos no futebol e mais orgulhoso ainda em saber que minha fama de artilheiro é conhecida até os dias de hoje.

Osiris foi destaque nos jornais da década de 80 Crédito: Acervo Pessoal

Osiris não fica longe do futebol

A marca registrada de Osiris Piassi era a comemoração. Quando a bola tocava as redes, ele corria para a torcida e abria o sorriso. Por isso, foi apelidado de Artilheiro Alegria. Hoje, 46 anos depois de pendurar as chuteiras, o aposentado não fica distante do futebol. Torcedor do Rio Branco VN, Osiris sempre que pode vai ao estádio Olímpio Perim assistir aos jogos. Ele confia no elenco do Brancão, porém, prefere manter os pés no chão quando o assunto é título.

O Rio Branco montou um bom time e os meninos estão jogando bem. Na estreia, contra a Desportiva, fui assistir e ganhamos por 2 a 1. Mas temos muito a melhorar e é difícil falar sobre título por enquanto. O clube tem que ir evoluindo aos poucos, opinou.