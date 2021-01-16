Arsenal e Ozil chegam a um acordo por rescisão de contrato

A novela entre Mesut Ozil e o Arsenal está próxima de um desfecho. De acordo com o "Athletic", o meio-campista alemão chegou a um acordo com os Gunners para rescindir seu contrato. Ele deve assinar com o Fenerbahce nos próximos dias.

Com contrato apenas até o final da atual temporada, Ozil tinha o maior salário do elenco do Arsenal. Ele está afastado há quase um ano e não foi inscrito em nenhuma das competições dos Gunners nesta temporada. A publicação também indica que Ozil está próximo de ser anunciado como o novo reforço do Fenerbahce. As duas partes já negociam e a assinatura está bem encaminhada.