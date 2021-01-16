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futebol

Arsenal e Ozil chegam a um acordo por rescisão de contrato

Meio-campista alemão deixará os Gunners e deve ser oficializado como o novo reforço do Fenerbahce...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 09:25

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 09:25

Crédito: Ian KINGTON / AFP
A novela entre Mesut Ozil e o Arsenal está próxima de um desfecho. De acordo com o "Athletic", o meio-campista alemão chegou a um acordo com os Gunners para rescindir seu contrato. Ele deve assinar com o Fenerbahce nos próximos dias.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Com contrato apenas até o final da atual temporada, Ozil tinha o maior salário do elenco do Arsenal. Ele está afastado há quase um ano e não foi inscrito em nenhuma das competições dos Gunners nesta temporada. A publicação também indica que Ozil está próximo de ser anunciado como o novo reforço do Fenerbahce. As duas partes já negociam e a assinatura está bem encaminhada.

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