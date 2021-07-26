Arsenal coloca preço para vender Lacazette nesta janela

O ARsenal está disposo a vender o atacante Lacazette por 17 milhões de euros (R$ 103 milhões) nesta janela de transferência, segundo o "The Sun". O centroavante francês tem contrato com os Gunners até 2022 e não faz parte dos planos do clube no longo prazo.A equipe de Mikel Arteta busca um novo nome para o setor ofensivo. O principal desejo do comandante espanhol é a contratação de Tammy Abraham, do Chelsea. No entanto, o plantel deve se desfazer de algum nome para a próxima temporada.
Apesar do interesse em vender Lacazette, o Arsenal não tem nenhuma proposta em sua mesa pelo atacante. Apesar disso, o atleta já foi alvo de desejo do Atlético de Madrid e o técnico Diego Simeone já afirmou que os colchoneros necessitam de um atacante na próxima campanha.
Com isso, o desejo pelo centroavante pode acabar reacendendo. Na última temporada, Lacazette participou de 43 partidas com os Gunners, anotou 17 gols e distribuiu três assistências.