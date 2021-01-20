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Arrascaeta passa por tratamento 'atípico' para curar dores musculares e elogia DM do Flamengo; entenda

O fisioterapeuta Mário Peixoto, no clube desde 2011, descobriu que o incômodo do meia uruguaio tinha origem em um problema na coluna cervical...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 11:54

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 11:54

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nem sempre a origem de uma dor muscular está na região afetada, e isso foi provado recentemente por Arrascaeta. Com incômodo frequente na região posterior da coxa, o meia do Flamengo passou por uma bateria de exames e foi curado após um tratamento na coluna cervical. A informação foi divulgada, em primeira mão, pelo UOL.
+ Trio do Flamengo na lista: veja 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros em 2021O responsável pelo diagnóstico foi o fisioterapeuta Mário Peixoto, no Rubro-Negro desde 2011. Pós-graduando em osteopatia, técnica que consiste na manipulação das articulações, o profissional percebeu que um dos nervos cranianos do meia causava o desequilíbrio e dificultava a recuperação muscular após jogos e treinos.
A partir da descoberta, Arrascaeta iniciou o tratamento localizado e conseguiu entrar em campo em totais condições na partida contra o Goiás, na última segunda-feira. Autor do primeiro gol na vitória rubro-negra, o uruguaio admitiu surpresa com a análise clínica e elogiou o trabalho do departamento médico do Flamengo, em especial o fisioterapeuta Mário Peixoto.
- O Mário teve essa percepção, mexeu na minha coluna e ajudou demais. Minha recuperação melhorou muito após os exercícios. Tenho certeza que ali ele impediu que eu estourasse a minha musculatura, eu nem fazia ideia que as dores poderiam ser consequência da minha cervical. Este bastidor as pessoas não ficam sabendo, mas faz uma diferença muito grande.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
- Todo jogador de alta performance convive com dor, mas eles (fisioterapeutas) nos ajudam a amenizar isso para podermos treinar e jogar. Não adianta só ter a melhor estrutura, o clube tem profissionais de alta qualidade também, assim como o Mário.
Com Arrascaeta em boa fase, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, para encarar o Palmeiras, no Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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