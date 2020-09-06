Arjen Robben faz primeiro gol pelo FC Groningen após volta aos gramados

Aos 36 anos de idade, Arjen Robben vai voltando aos poucos a reencontrar os atalhos dos gramados. Neste domingo (6), o holandês marcou seu primeiro gol pelo FC Groningen, time em que começou a carreira e onde atua desde junho.O tento aconteceu em um amistoso de pré-temporada contra o Arminia Bielefeld, clube recém-promovido a Bundesliga. Na etapa inicial, o holandês recebeu um bom passe na entrada da área e tocou colocado com o pé esquerdo, no canto do goleiro, que nada pôde fazer. É o primeiro gol de Robben no clube desde 28 de abril de 2002 (veja o vídeo abaixo): O gol de Robben foi o único de sua equipe no empate em 1x1 - Consbruch igualou para os alemães ainda na etapa inicial. O holandês estava fora dos gramados desde 2019, quando havia anunciado sua aposentadoria, ainda pelo Bayern de Munique.