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futebol

Arjen Robben faz primeiro gol pelo FC Groningen após volta aos gramados

Holandês acertou chute colocado de fora da área em amistoso contra o Arminia Bielefeld...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 11:28

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 11:28
Crédito: Robben acertou chute colocado para abrir o placar em amistoso (Divulgação/FC Groningen
Aos 36 anos de idade, Arjen Robben vai voltando aos poucos a reencontrar os atalhos dos gramados. Neste domingo (6), o holandês marcou seu primeiro gol pelo FC Groningen, time em que começou a carreira e onde atua desde junho.O tento aconteceu em um amistoso de pré-temporada contra o Arminia Bielefeld, clube recém-promovido a Bundesliga. Na etapa inicial, o holandês recebeu um bom passe na entrada da área e tocou colocado com o pé esquerdo, no canto do goleiro, que nada pôde fazer. É o primeiro gol de Robben no clube desde 28 de abril de 2002 (veja o vídeo abaixo): O gol de Robben foi o único de sua equipe no empate em 1x1 - Consbruch igualou para os alemães ainda na etapa inicial. O holandês estava fora dos gramados desde 2019, quando havia anunciado sua aposentadoria, ainda pelo Bayern de Munique.
Um dos motivos para o retorno ao futebol foi a tentativa de ajudar o clube a se recuperar dos problemas financeiros causados pela pausa do futebol devido ao coronavírus.

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