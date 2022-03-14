Argel Fuchs renova com clube da terceira divisão de Portugal

Após uma boa sequência pelo Alverca, equipe que disputa a Liga 3 do Campeonato Português, o técnico Argel Fuchs renovou o seu contrato. Na sua chegada, Argel assumiu a equipe na penúltima colocação da Liga 3. Nos últimos 10 jogos, a equipe de Argel foi derrotada apenas uma vez e somou nove vitórias, o que representa um aproveitamento 90% nesta sequência expressiva de bons resultados na competição nacional.Com o atual desempenho, chegou a segunda posição na tabela de classificação. Com um total de 22 rodadas, o time de Argel obteve 41 pontos conquistados e ficou apenas 7 pontos de diferença para o líder da competição, o UD Leiria. O ex-zagueiro e agora treinador já soma 19 partidas desde sua chegada, tendo 13 vitórias, 1 empate e apenas 5 derrotas. Números que fizeram o treinador ser coroado com a renovação, por mais uma temporada, de contrato com a equipe de Portugal e dar sequência no bom trabalho.

- Isso acontece porque todos se empenham e se dedicam no nosso trabalho diário. Desde minha chegada a Portugal tenho a compreensão e o apoio do elenco e de todos aqui no clube. Assim as coisas fluem e os resultados aparecem. Sou grato pela oportunidade e pela confiança no meu trabalho e fico feliz por renovar meu vínculo aqui. Os adeptos podem ter certeza que quero buscar os objetivos do time na temporada e, para isso, precisamos pensar jogo a jogo e reforçar nossa atenção na segunda fase da Liga. Estou muito feliz aqui e espero conquistar muitas coisas boas a frente do Alverca - afirma o treinador.

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Com 47 anos de idade, essa é a primeira experiência do treinador fora do Brasil. Vale lembrar que o técnico teve grandes passagens por clubes brasileiros e procura sempre aperfeiçoar tecnicamente com o passar dos anos. Seu último trabalho no Brasil foi no Botafogo de Ribeirão Preto/SP, em 2021. O Alverca volta a campo no próximo domingo, dia 20, em casa, diante do SCU Torreense, em partida válida pela segunda fase da Liga 3 2021/22.