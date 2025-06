Futebol Capixaba

Rio Branco x Pouso Alegre: veja locais de venda e preços de ingressos para Série D

Partida da oitava rodada do Grupo 6 acontece nesta quarta-feira, no estádio Kleber Andrade

Os ingressos para o jogo, de mando do Rio Branco, podem ser adquiridos, de forma antecipada, por meio do site zig.tickets e nas lojas Ademar Cunha (Cariacica), Baú do Cabeleira (Vila Velha) e Atacadão dos Colchões (Vitória). O Capa-Preta ainda informou que na quarta-feira, dia da partida, os ingressos estarão à venda nas bilheterias do Kleber Andrade.>

Têm direito à meia-entrada: Sócio do Maior (Bronze); torcedores com camisa do Rio Branco; clientes Unimed; Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue; Profissionais do Magistério da rede pública e privada; Pessoas com deficiência e autistas, com os seus respectivos acompanhantes; Jornalistas e radialistas. Mulheres e crianças de até 12 anos de idade não pagam, assim como os Sócios do Maior (Ouro, Prata, Sou Brancão e Legião). A retirada da gratuidade acontece na bilheteria do Kleber Andrade, no dia do jogo. >