Arena MRV poderá ter setor sem cadeiras com a permissão de uma lei

O estádio do Atlético-MG, a Arena MRV, poderá ter um setor sem cadeiras, o que permitirá ao torcedor ver o jogo de pé, como acontece em alguns locais no Brasil, como a Arena do Grêmio. Uma lei sobre os chamados "setores populares" foi promulgada pelo governo do Estado de Minas Gerais e publicada em diário oficial do Estado nesta quinta-feira, 7 de janeiro. Assim, o texto nº 23 .772 permite que sejam criados setores sem assentos numerados, desde que sejam limitados a 20% da capacidade total do estádio.