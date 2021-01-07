Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arena MRV poderá ter setor sem cadeiras com a permissão de uma lei

O estádio alvinegro poderá ofertar ao seu espectador um setor em que ele poderá assistir ao jogo de pé. Mineirão e Independência já possuem essas áreas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 19:49

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 19:49

Crédito: O futuro estádio do Galo está liberado para abrir uma parte para que o torcedor veja as partidas de pé-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O estádio do Atlético-MG, a Arena MRV, poderá ter um setor sem cadeiras, o que permitirá ao torcedor ver o jogo de pé, como acontece em alguns locais no Brasil, como a Arena do Grêmio. Uma lei sobre os chamados "setores populares" foi promulgada pelo governo do Estado de Minas Gerais e publicada em diário oficial do Estado nesta quinta-feira, 7 de janeiro. Assim, o texto nº 23 .772 permite que sejam criados setores sem assentos numerados, desde que sejam limitados a 20% da capacidade total do estádio.
SIGA OS JOGOS DO GALO NO BRASILEIRÃO, SIMULE AS PARTIDAS AQUI! Com a autorização da lei, a Arena MRV poderá ter um setor mais popular em seus jogos. Todavia, Mineirão e Independência não serão contemplados pela lei, pois estão sob concessão e mesmo possuindo j áreas que podem ficar sem cadeiras, como é previsto pela lei 10 .671, de 2003, os dois estádios não deverão abrir áreas populares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados