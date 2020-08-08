Arboleda quer São Paulo concentrado para dar segurança a Diniz

Crédito: Bruno Riganti/Photo Premium/Lancepress!

Eliminado do Campeonato Paulista de forma traumática pelo Mirassol, o São Paulo inicia neste domingo, às 16h, no Hailé Pinheiro, em Goiânia, contra o Goiás, a sua caminhada no Brasileirão. Segundo o zagueiro Arboleda, titular da equipe, Fernando Diniz tem cobrado mais concentração dos atletas.

- Às vezes falta um pouco mais de concentração e o professor cobrou muito isso da gente. A gente sabe a dificuldade que estava tendo, estamos trabalhando para melhorar e esperamos fazer um jogo legal, dar segurança para o professor e para o torcedor também - disse o camisa 5.A caminhada do São Paulo no Brasileirão começa com cinco duelos com equipes que, em tese, não brigarão pelo título. Depois do Goiás, a equipe pega Fortaleza, Vasco, Bahia e Sport. Para o defensor equatoriano, um bom início pode ser fundamental:

- É começar bem. Se você começar ganhando os primeiros jogos, pega confiança, vai conseguindo a maioria dos pontos. O campeonato é muito longo e a gente, mais do que nunca, tem que ter muito cuidado, trabalhar muito para conseguir o objetivo de conseguir o título - disse ele, antes de declarar que ainda sente-se incomodado com a queda no Estadual.