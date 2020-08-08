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Arboleda quer São Paulo concentrado para dar segurança a Diniz

Zagueiro equatoriano diz que eliminação no Campeonato Paulista ainda está doendo nos jogadores, mas projeta bom início de Brasileirão para retomar a confiança...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 08:00

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Bruno Riganti/Photo Premium/Lancepress!
Eliminado do Campeonato Paulista de forma traumática pelo Mirassol, o São Paulo inicia neste domingo, às 16h, no Hailé Pinheiro, em Goiânia, contra o Goiás, a sua caminhada no Brasileirão. Segundo o zagueiro Arboleda, titular da equipe, Fernando Diniz tem cobrado mais concentração dos atletas.
- Às vezes falta um pouco mais de concentração e o professor cobrou muito isso da gente. A gente sabe a dificuldade que estava tendo, estamos trabalhando para melhorar e esperamos fazer um jogo legal, dar segurança para o professor e para o torcedor também - disse o camisa 5.A caminhada do São Paulo no Brasileirão começa com cinco duelos com equipes que, em tese, não brigarão pelo título. Depois do Goiás, a equipe pega Fortaleza, Vasco, Bahia e Sport. Para o defensor equatoriano, um bom início pode ser fundamental:
- É começar bem. Se você começar ganhando os primeiros jogos, pega confiança, vai conseguindo a maioria dos pontos. O campeonato é muito longo e a gente, mais do que nunca, tem que ter muito cuidado, trabalhar muito para conseguir o objetivo de conseguir o título - disse ele, antes de declarar que ainda sente-se incomodado com a queda no Estadual.
- Doeu muito. Nossa, acho que tanto o torcedor quanto os jogadores ainda estão sentindo muito, mas futebol é assim. Agora a gente tem pela frente o Brasileirão, estamos trabalhando para isso, pode ter certeza que a gente vai dar a vida. Estamos concentrados, trabalhando para isso e acho que o São Paulo vai passar essa segurança para o torcedor, voltar para o jeito que estava antes da pandemia.

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