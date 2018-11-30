Aracruz recusa vaga do Espírito Santo e Castelo vai jogar o Capixabão

Depois da desistência do Espírito Santo, o Aracruz recebeu o convite para jogar o Capixabão 2019. Mas, na manhã da última terça-feira, o Dragão recusou a oportunidade e a vaga caiu no colo do Castelo. Após uma reunião, que terminou no fim da noite desta quarta, o time castelense confirmou que estará na competição que tem início previsto para o início de fevereiro.

O Castelo disputou a Série B Estadual e a Copa Espírito Santo em 2018 Crédito: Rafaela Gueller/Divulgação

O convite, para o quarto colocado da Série B deste ano, visa atender o Item C do Artigo 84 do regulamento da competição, que diz: Fica estabelecido que a primeira divisão será composta de no máximo 10 equipes, devendo eventuais vagas surgida, em razão de desistências ou impedimentos, ser preenchidas observando o critério técnico da classificação da divisão imediatamente inferior, sendo livre o número de participantes na segunda divisão.

Com isso, no fim da tarde desta quinta-feira, o Castelo enviou um documento para a Federação de Futebol (FES), assinado pelo presidente Carlos Alberto Louzada, oficializando a sua participação.

O Castelo está confirmado no Capixabão 2019 Crédito: Castelo F.C./Divulgação

Com dívidas, Aracruz abre mão de jogar

Desde quando surgiu o convite para o Aracruz ocupar o lugar do Espírito Santo na Série A 2019, o presidente Eduardo Bitti foi cauteloso quanto à participação da sua equipe. E após uma tentativa de reunião com a torcida, para tentar encontrar uma saída, o dirigente resolveu abrir mão da vaga, por conta de dívidas acumuladas da última Série B e das gestões anteriores.

- No sábado tivemos apenas dois torcedores na reunião. O único provável candidato à presidência se manifestou favorável ao clube não disputar, se não tiver dinheiro. E eu também não vou colocar o time sem dinheiro. Então não vamos jogar o Estadual - justificou Eduardo Bitti.

Capixabão 2019

Na primeira fase todos os 10 times se enfrentam em turno único (nove jogos) e os oito melhores classificados avançam para as quartas de final (com o 1º enfrentando o 8º, o 2º contra o 7º e assim sucessivamente, em cruzamento olímpico) em jogos de ida e volta.

Ainda na primeira fase, foi definido, em sorteio, que Estrela do Norte, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Serra e Tupy-ES terão cinco jogos como mandante. Desportiva Ferroviária, Real Noroeste, Rio Branco VN, Atlético-ES e o Castelo terão apenas quatro.