Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Definição

Aracruz recusa vaga do Espírito Santo e Castelo vai jogar o Capixabão

Quarto colocado na Série B deste ano, clube do Sul do Estado herda a vaga. O Estadual começa em fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 14:45

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 14:45

Depois da desistência do Espírito Santo, o Aracruz recebeu o convite para jogar o Capixabão 2019. Mas, na manhã da última terça-feira, o Dragão recusou a oportunidade e a vaga caiu no colo do Castelo. Após uma reunião, que terminou no fim da noite desta quarta, o time castelense confirmou que estará na competição que tem início previsto para o início de fevereiro.
O Castelo disputou a Série B Estadual e a Copa Espírito Santo em 2018 Crédito: Rafaela Gueller/Divulgação
O convite, para o quarto colocado da Série B deste ano, visa atender o Item C do Artigo 84 do regulamento da competição, que diz: Fica estabelecido que a primeira divisão será composta de no máximo 10 equipes, devendo eventuais vagas surgida, em razão de desistências ou impedimentos, ser preenchidas observando o critério técnico da classificação da divisão imediatamente inferior, sendo livre o número de participantes na segunda divisão.
> Artilheiro da Copa ES, volante Ranieri vai reforçar o Rio Branco
Com isso, no fim da tarde desta quinta-feira, o Castelo enviou um documento para a Federação de Futebol (FES), assinado pelo presidente Carlos Alberto Louzada, oficializando a sua participação.
O Castelo está confirmado no Capixabão 2019 Crédito: Castelo F.C./Divulgação
Com dívidas, Aracruz abre mão de jogar
Desde quando surgiu o convite para o Aracruz ocupar o lugar do Espírito Santo na Série A 2019, o presidente Eduardo Bitti foi cauteloso quanto à participação da sua equipe. E após uma tentativa de reunião com a torcida, para tentar encontrar uma saída, o dirigente resolveu abrir mão da vaga, por conta de dívidas acumuladas da última Série B e das gestões anteriores.
- No sábado tivemos apenas dois torcedores na reunião. O único provável candidato à presidência se manifestou favorável ao clube não disputar, se não tiver dinheiro. E eu também não vou colocar o time sem dinheiro. Então não vamos jogar o Estadual - justificou Eduardo Bitti.
> Rafael Soriano é anunciado no Rio Branco VN: "É um clube organizado"
Capixabão 2019
Na primeira fase todos os 10 times se enfrentam em turno único (nove jogos) e os oito melhores classificados avançam para as quartas de final (com o 1º enfrentando o 8º, o 2º contra o 7º e assim sucessivamente, em cruzamento olímpico) em jogos de ida e volta.
Ainda na primeira fase, foi definido, em sorteio, que Estrela do Norte, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Serra e Tupy-ES terão cinco jogos como mandante. Desportiva Ferroviária, Real Noroeste, Rio Branco VN, Atlético-ES e o Castelo terão apenas quatro.
As semifinais e finais do Capixaba 2019 também serão disputadas em jogos de ida e volta. Os dois últimos colocados, na primeira fase, serão rebaixados. O futuro campeão capixaba garante as vagas para a Série D do Brasileiro e para a Copa do Brasil, ambas em 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados