Após revisão de orçamento, Flamengo prevê aumento de receita para 2021

Na próxima semana, o Flamengo planeja votar a readequação orçamentária para o restante de 2021 no Conselho de Administração. O documento, inclusive, já foi entregue pela diretoria e apresenta números que superaram as expectativas em relação as do início do ano. A informação é do site "ge". > Ramon revela conselhos de Filipe Luís e Renê para evolução defensiva no Fla
Ainda segundo o site, o clube estima uma receita ainda maior do que a orçada no início de 2021. Assim, o faturamento bruto esperado está na casa dos R$ 984 milhões. Entretanto, vale destacar que o valor pode mudar.
Isso porque, embora a conta leve em consideração os R$ 87 milhões de premiação referentes ao Brasileirão, não leva em conta possíveis premiações nos demais torneios de 2021.
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Mesmo assim, segundo o site, a previsão de superávit em 2021 é de R$ 130 milhões. Dessa forma, a expectativa é de que o clube reduza a dívida ao patamar do fim de 2018, com um patrimônio maior e uma receita recorrente superior.