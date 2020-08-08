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Após primeiro título como profissional, atacante sonha com Libertadores para o Ceará

Rick tem conseguido um bom número de oportunidades após a retomada do futebol, atuando em cinco dos últimos oito jogos do Campeão da Popularidade
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LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 10:21

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 10:21

Crédito: Divulgação/cearasc.com
O atacante Rick conquistou o primeiro título como profissional pelo Ceará na Copa do Nordeste. O camisa 37 ainda vibra com o feito, mas, ao mesmo tempo, já mira a estreia na Série A do Brasileiro neste sábado (8) contra o Sport, na Ilha do Retiro. E o sonho é levar o Vozão à Libertadores.
- A chave vira a partir de agora. Logo na estreia já temos um jogo difícil. Vamos ter uma temporada muito longa. Iremos jogar na raça, chegar junto aos adversários e, quem sabe, conquistar uma vaga na Libertadores. Tenho certeza que o elenco vai dar a vida para que isso aconteça - disse.
Após a retomada do futebol, Rick virou um dos nomes mais acionados no Ceará, tendo atuado em cinco dos últimos oito jogos até aqui.
- Para mim e para minha trajetória como profissional foi muito importante levantar o troféu da Copa do Nordeste. Vai ficar marcado para sempre na minha história. Toda competição foi marcante. Momento único e especial - concluiu.
O embate que marcará a estreia do Vozão no Campeonato Brasileiro desse ano está marcado para começar às 21h.

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