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Após 'ok' de Doria, Federação Paulista de Futebol divulga tabela para continuidade do Paulistão

Governador João Doria aprovou o novo protocolo para o seguimento do Campeonato Paulista. Todos os jogos serão disputados pela noite...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 18:13
Crédito: Divulgação/FPF
O governador do Estado de São Paulo, João Doria, aceitou os novos protocolos elaborados pelo Ministério Público Estadual e pela Federação Paulista de Futebol, e a Série A1 do Campeonato Paulista será retomada neste final de semana, sem público e com jogos a partir das 20h da noite.
Veja quais clubes receberam o Certificado de Clube Formador da CBF
Com o aval do governador, a FPF definiu a programação de jogos entre os dias 10 e 16 de abril. São Bento e Red Bull Bragantino, em Sorocaba, eSão Paulo e São Caetano, no Morumbi, ambos às 20h do sábado (10) vão inaugurar os jogos dessa retomada do futebol paulista. Mais tarde, às 22h o Santos irá receber o Botafogo SA na Vila Belmiro.
No domingo (11), às 20h, o Corinthians vai até o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, para enfrentar o Guarani.
CONFIRA TABELA ATUALIZADA COM AS NOVAS DATAS DO PAULISTÃOFederação Paulista e Ministério Público vinham trabalhando em modificações nos protocolos de controle da pandemia no futebol nas últimas semanas. Uma das sugestões acatadas foi passar a realizar os testes de antígeno de Covid no próprio dia do jogo. Além disso, todos os atletas, membros das comissões técnicas e equipe de arbitragem estarão instalados em hotéis, reproduzindo um esquema de "bolha sanitária".
A paralisação do futebol em São Paulo teve início no dia 15 de março, quando o Estado entrou na fase emergencial de combate a Covid-19. O primeiro prazo estipulado ia até o dia 30 de março, mas depois foi estendido até 11 de abril.
Até aqui, foram disputadas as primeiras quatro rodadas da fase de grupos do Paulistão e apenas uma partida válida pela 5ª rodada. Faltam oito rodadas para definir a próxima etapa. Após a proibição, duas partidas foram levadas para Volta Redonda-RJ: Mirassol 0 x 1 Corinthians, único jogo da quinta rodada já disputado, e São Bento 1 x 1 Palmeiras, pela terceira rodada.
VEJA ALGUNS DOS AJUSTES NO NOVO PROTOCOLO DO PAULISTÃO
- "Realização das partidas durante a Fase Emergencial e Vermelha em ambiente controlado, ou seja, todos os atletas, membros das comissões técnicas e equipe de arbitragem deverão estar inseridos em um esquema de 'bolha like' (ambiente controlado), evitando-se contato com o meio externo.
- Na eventualidade de ocorrência de testagem positiva, além da pessoa em questão ser imediatamente afastada do ambiente, deverá, ainda, ser realizado o rastreamento de contato, conforme seu próprio relato, a fim de identificar outras possíveis contaminações, especialmente em sua família.
- Haverá testagem de antígeno antes de cada partida para as delegações. Cada pessoa será testada em seu respectivo dormitório, sendo que, na hipótese de testagem positiva, o indivíduo deverá seguir as recomendações do corpo médico do Clube, para tratamento e isolamento, devendo ainda, ato contínuo, ser promovida a imediata e devida higienização das dependências da concentração. O restante da delegação –devidamente negativada na testagem para COVID19 e sem contato com a pessoa contaminada– seguirá normalmente para a partida."

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