Após gol pelo Ferroviário, Richardson projeta clássico na Copa do Nordeste

Crédito: Richardson marcou seu primeiro gol pelo Ferroviário na Copa do Nordeste (Divulgação: Ferrovário

O zagueiro Richardson chega com moral para o clássico do Ferroviário-CE contra o Floresta-CE, nesta terça-feira, às 21h30, no Vovozão, pela segunda fase da Copa do Nordeste.

Isso porque o defensor marcou seu primeiro gol com a camisa do Ferroviário na goleada sobre a Juazeirense, na semana passada, também pela competição regional.

"Primeiro gol pelo Ferroviário me fez ter uma sensação boa, pois ajudei muito o clube. O gol era sempre esperado, dei algumas assistências, mas o gol ainda não havia saído. Fora ter feito o gol na minha terra, nasci em Natal, meus familiares estavam lá. A felicidade foi grande", afirmou o jogador.Richardson virou a chave e projetou o confronto diante do Floresta, algoz da equipe na Série C - em dois duelos, um empate e uma vitória para o rival.

Entretanto, Richardson acredita que alguns pontos podem ser colocados em prática na nova competição.

"A gente sabe da importância das partidas. Muitos estão entalados por causa da derrota na Série C para eles. Porém, é saber equilibrar, entrar com calma e tranquilidade para fazer um bom jogo e colocar o Ferroviário na Copa do Nordeste 2022", disse.

"O clássico contra o Floresta é importante. Joguei a partida de ida da Série C. É um campeonato diferente, jogo diferente, estamos evoluindo muito junto ao professor Batatais. Será uma grande partida para todos", emendou o jogador.