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Após declarações de Lisca, Vasco garante continuidade do treinador 'para recolocar o clube na Série A'

Técnico do Cruz-Maltino, depois da derrota para o Operário, declarou entender haver necessidade de reforços, mas se repetiu na expressão 'se a diretoria me permitir'...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 23:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2021 às 23:22
Crédito: Reprodução / Vasco TV
Durante a entrevista após a derrota do Vasco para o Operário, o técnico Lisca deixou explícita a possibilidade de ser demitido. Era o que ele via. Quase duas horas depois, o clube se manifestou rechaçando a possibilidade.- O Lisca é o treinador do Vasco. Segue no comando normalmente. Não há nada diferente disso. A direção tem confiança no trabalho dele e vê nele a pessoa ideal para recolocar o Clube na Série A - publicou a assessoria de comunicação do clube aos jornalistas.
A indicação de continuidade do trabalho respalda, por consequência, outras palavras do treinador. Lisca afirmou que, com o tempo que, agora, tem à frente do time, é nítida a necessidade de serem contratados jogadores experientes.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco chegou à terceira derrota consecutiva e vive o pior momento de sua história.

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