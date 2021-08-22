Após declarações de Lisca, Vasco garante continuidade do treinador 'para recolocar o clube na Série A'

Durante a entrevista após a derrota do Vasco para o Operário, o técnico Lisca deixou explícita a possibilidade de ser demitido. Era o que ele via. Quase duas horas depois, o clube se manifestou rechaçando a possibilidade.- O Lisca é o treinador do Vasco. Segue no comando normalmente. Não há nada diferente disso. A direção tem confiança no trabalho dele e vê nele a pessoa ideal para recolocar o Clube na Série A - publicou a assessoria de comunicação do clube aos jornalistas.