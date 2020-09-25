Após dar vitória ao Santos, Jean Mota comenta 'quase saída': 'Sempre declarei que queria ficar'

Crédito: Reprodução/Twitter Santos FC

Autor do gol da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Delfin (EQU), nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, o meia Jean Mota busca reafirmação no Peixe.

Eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista em 2019, o atleta acabou perdendo espaço no decorrer da temporada passada e no início dessa, sendo alvo de uma negociação frustrada com o Fortaleza, durante a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, o jogador afirmou que o seu desejo sempre foi cumprir o contrato com o Peixe até o fim.

– Sempre declarei que queria ficar. Tenho mais dois anos de contrato. Sempre há especulações, mas sou jogador do Santos e vou honrar a camisa. Se não contarem mais comigo, vou honrar meu caminho. Mas enquanto tiver contrato, vou honrar – afirmou o meia em entrevista coletiva virtual após o triunfo.