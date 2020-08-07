Após chegar a Portugal, Pedrinho revela: 'Estou ansioso para trabalhar com Jorge Jesus'

Crédito: Divulgação/Benfica

Na madrugada desta sexta, o brasileiro Pedrinho, ex-Corinthians, chegou a Lisboa e já falou como novo jogador do Benfica. Após ter assinado contrato em março com os Encarnados, o atleta, de 22 anos, confessou que está vivendo um sonho em jogar na Europa e revelou estar ansioso por trabalhar com um velho conhecido: o técnico Jorge Jesus.

- Estou ansioso para trabalhar com Jorge Jesus, com certeza. Todos nós, brasileiros, sabemos o grande trabalho que ele fez [no Flamengo]. Grandes jogadores evoluíram bastante com ele, e eu quero isso também, poder trabalhar com ele e evoluir. Tenho a certeza que dará muito certo, porque é um grande treinador numa grande equipe - disse o brasileiro, em declarações ao canal televisivo do clube.

Em sua chegada, o brasileiro disse que estava ansioso por chegar a Portugal. Isso porque o jogador assinou em março, mas teve que permanecer no Brasil por um tempo. Durante a pandemia atleta revelou que acompanhou os Encarnados de longe e que torceu muito pelo clube na fase final da temporada 2019/20.

- Estive aqui uma vez e fiquei apaixonado pela estrutura e pelo clube. Neste tempo no Brasil, acompanhei o Benfica, estive a torcer. Sempre foi um sonho jogar na Europa e numa grande equipa como é o Benfica. Quero trabalhar cada vez mais para fazer a minha história aqui - comentou.