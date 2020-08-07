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Após chegar a Portugal, Pedrinho revela: 'Estou ansioso para trabalhar com Jorge Jesus'

Jogador brasileiro desembarca em terras lusitanas, confessa estar vivendo um sonho em jogar na Europa e afirma que está ansioso em trabalhar com o treinador português...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 09:58

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 09:58

Crédito: Divulgação/Benfica
Na madrugada desta sexta, o brasileiro Pedrinho, ex-Corinthians, chegou a Lisboa e já falou como novo jogador do Benfica. Após ter assinado contrato em março com os Encarnados, o atleta, de 22 anos, confessou que está vivendo um sonho em jogar na Europa e revelou estar ansioso por trabalhar com um velho conhecido: o técnico Jorge Jesus.
- Estou ansioso para trabalhar com Jorge Jesus, com certeza. Todos nós, brasileiros, sabemos o grande trabalho que ele fez [no Flamengo]. Grandes jogadores evoluíram bastante com ele, e eu quero isso também, poder trabalhar com ele e evoluir. Tenho a certeza que dará muito certo, porque é um grande treinador numa grande equipe - disse o brasileiro, em declarações ao canal televisivo do clube.
Em sua chegada, o brasileiro disse que estava ansioso por chegar a Portugal. Isso porque o jogador assinou em março, mas teve que permanecer no Brasil por um tempo. Durante a pandemia atleta revelou que acompanhou os Encarnados de longe e que torceu muito pelo clube na fase final da temporada 2019/20.
- Estive aqui uma vez e fiquei apaixonado pela estrutura e pelo clube. Neste tempo no Brasil, acompanhei o Benfica, estive a torcer. Sempre foi um sonho jogar na Europa e numa grande equipa como é o Benfica. Quero trabalhar cada vez mais para fazer a minha história aqui - comentou.
Vale lembrar que durante sua passagem pelo Flamengo, o técnico português e o brasileiro protagonizaram uma polêmica. Jesus afirmou, na época, que existiam vários jogadores no Brasil com mais qualidade que o ex-corintiano e chegou a enumerar e citar nomes de outros aletas como Everton Cebolinha, também cobiçado pelo Benfica.

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