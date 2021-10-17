Após 30ª rodada da Série B, Botafogo tem mais de 80% de chance para acesso ao Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Apesar de ter empatado com o Cruzeiro fora de casa, as chances de acesso do Botafogo para a Série A do Brasileirão aumentaram. De acordo com o site "Infobola", o Alvinegro carrega 83% de possibilidade de acesso para a elite do futebol brasileiro na próxima temporada.+ Botafogo: Gatito é liberado pelo DM, mas ainda faz trabalhos para recuperar confiança antes de retorno

Ao final da 29ª rodada da Série B do Brasileirão, as chances do Botafogo eram de 82% - também por números do portal "Infobola". Com o ponto conquistado em Belo Horizonte, as possibilidades aumentaram em 1%.

Com 52 pontos conquistados, o Botafogo é o vice-líder da Série B - atrás apenas do Coritiba, com 54. O Alvinegro pode até mesmo terminar a próxima rodada na primeira colocação, mas depende de uma combinação de resultados.