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Vitória

Após 0 a 0 com Ituano, atacante Baiano reclama que a "bola não chega"

O Vitória agora precisa vencer o time de Itu, fora de casa, para seguir vivo na disputa da Série D

Publicado em 

02 jul 2019 às 14:55

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 14:55

Assim como na partida de ida contra o Brasiliense, o Vitória encontrou muitas dificuldades para criar diante do Ituano e repetiu o placar de 0 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Série D.
Baiano - Vitória x Ituano, pela Série D, no Salvador Costa Crédito: Bernardo Coutinho
Foram muitos passes errados e poucas finalizações durantes os 90 minutos da partida disputada no estádio Salvador Costa, no domingo. A única chance real aconteceu apenas no segundo tempo, quando Jarles Baiano aproveitou uma sobra e chutou por sobre o gol de Pegorari.
Pouco para um time que precisava fazer o resultado em casa, que proporcionaria uma vantagem na partida do próximo sábado, em Itu. Na saída do campo, o centroavante Jarles Baiano reclamou que a bola está chegando pouco ao ataque.
> Confira a galeria de fotos do jogo entre Vitória e Ituano, pela Série D
"Está faltando caprichar mais no último passe, para a bola chegar nos atacantes. Temos que trabalhar durante a semana para ir em Itu e buscarmos a vaga."
Baiano durante disputa no alto em Vitória x Ituano, pela Série D, no Salvador Costa Crédito: Bernardo Coutinho
Outro ponto comentado por Baiano foram as inúmeras tentativas de ligação direta com os jogadores de frente. O Alvianil abusou do recurso e em nenhuma das vezes a bola chegou nos atacantes.
> Kleber Andrade pode receber Vasco x Fluminense, pelo Brasileirão
"Acredito que o time de deixou levar para opção da ligação direta no jogo de sábado. O professor (Valdir Bigode) vai conversar muito com a gente para colocarmos mais essa bola no chão."
Com o resultado de 0 a 0, quem vencer o jogo da volta, marcado para o próximo sábado, às 19h, no Novelli Júnior, em Itu, fica com a vaga. Em caso de um novo empate, a disputa vai para os pênaltis.

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