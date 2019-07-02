Após 0 a 0 com Ituano, atacante Baiano reclama que a "bola não chega"

Baiano - Vitória x Ituano, pela Série D, no Salvador Costa Crédito: Bernardo Coutinho

Foram muitos passes errados e poucas finalizações durantes os 90 minutos da partida disputada no estádio Salvador Costa, no domingo. A única chance real aconteceu apenas no segundo tempo, quando Jarles Baiano aproveitou uma sobra e chutou por sobre o gol de Pegorari.

Pouco para um time que precisava fazer o resultado em casa, que proporcionaria uma vantagem na partida do próximo sábado, em Itu. Na saída do campo, o centroavante Jarles Baiano reclamou que a bola está chegando pouco ao ataque.

"Está faltando caprichar mais no último passe, para a bola chegar nos atacantes. Temos que trabalhar durante a semana para ir em Itu e buscarmos a vaga."

Baiano durante disputa no alto em Vitória x Ituano, pela Série D, no Salvador Costa Crédito: Bernardo Coutinho

Outro ponto comentado por Baiano foram as inúmeras tentativas de ligação direta com os jogadores de frente. O Alvianil abusou do recurso e em nenhuma das vezes a bola chegou nos atacantes.

"Acredito que o time de deixou levar para opção da ligação direta no jogo de sábado. O professor (Valdir Bigode) vai conversar muito com a gente para colocarmos mais essa bola no chão."