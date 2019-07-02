Após 0 a 0 com Ituano, atacante Baiano reclama que a "bola não chega"

Assim como na partida de ida contra o Brasiliense, o Vitória encontrou muitas dificuldades para criar diante do Ituano e repetiu o placar de 0 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Série D.
Foram muitos passes errados e poucas finalizações durantes os 90 minutos da partida disputada no estádio Salvador Costa, no domingo. A única chance real aconteceu apenas no segundo tempo, quando Jarles Baiano aproveitou uma sobra e chutou por sobre o gol de Pegorari.
Pouco para um time que precisava fazer o resultado em casa, que proporcionaria uma vantagem na partida do próximo sábado, em Itu. Na saída do campo, o centroavante Jarles Baiano reclamou que a bola está chegando pouco ao ataque.
"Está faltando caprichar mais no último passe, para a bola chegar nos atacantes. Temos que trabalhar durante a semana para ir em Itu e buscarmos a vaga."
Outro ponto comentado por Baiano foram as inúmeras tentativas de ligação direta com os jogadores de frente. O Alvianil abusou do recurso e em nenhuma das vezes a bola chegou nos atacantes.
"Acredito que o time de deixou levar para opção da ligação direta no jogo de sábado. O professor (Valdir Bigode) vai conversar muito com a gente para colocarmos mais essa bola no chão."
Com o resultado de 0 a 0, quem vencer o jogo da volta, marcado para o próximo sábado, às 19h, no Novelli Júnior, em Itu, fica com a vaga. Em caso de um novo empate, a disputa vai para os pênaltis.