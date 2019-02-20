Home
Aos 4 anos, torcedor do Vasco vê de perto o time pela primeira vez

A convite do Gazeta Online, Gabriel está presente no Kleber Andrade, na noite desta quarta, para acompanhar a partida entre Serra e Vasco pela Copa do Brasil.