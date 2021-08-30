Ao L!, João Moreira, lateral do São Paulo, fala sobre convocação a seleção portuguesa sub-18

Crédito: Rahel Patrasso/Saopaulofc

A base do São Paulo terá um jogador no Torneio de Limoges, na França, um dos mais conhecidos campeonatos de base no mundo. Trata-se do lateral João Moreira, que foi convocado para a seleção de Portugal sub-18. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o jogador falou sobre a expectativa para o campeonato internacional e afirmou estar preparado para a competição, que segundo ele, irá ajudá-lo na formação como jogador.

- Não diria ansioso e sim bem preparado para meu primeiro contato com o futebol europeu - afirmou o jogador em uma das respostas do bate-papo.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosMoreira atua como lateral esquerdo e direito e também pode atuar no meio de campo. Ele tem sido utilizado mais no sub-17, mas também já reforçou o sub-20, sendo comandado pelo técnico Alex. Ele tem avó materna portuguesa, por isso conseguiu obter a dupla nacionalidade. O jogador viaja nos próximos dias para se apresentar à seleção e deve retornar ao clube no dia 6 de setembro.

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Mesmo sendo brasileiro, você foi convocado para a seleção portuguesa sub-18, já que é cidadão português. Como foi essa decisão de defender um outro país? Está ansioso pela oportunidade de jogar com atletas europeus?- Portugal fez parte de minha infância, o carinho e o afeto por esse país é gigante e hoje representá-lo é uma oportunidade muito significativa. Não diria ansioso e sim bem preparado para meu primeiro contato com o futebol europeu.

Essa experiência europeia que você terá, pode te ajudar na sua formação para ser um jogador profissional? - Com certeza! A oportunidade irá gerar novos conhecimentos e assim vou aplicar no decorrer da minha carreira profissional.

Apesar de ser da categoria sub-17, você vem jogando também com frequência no sub-20, uma categoria acima. O quão importante é jogar com jogadores mais velhos? Como é essa integração no São Paulo? - O amadurecimento e a evolução são naturais, porque o jogo nos aproxima cada vez mais do futebol profissional. A oportunidade é sempre presente e com o bom proveito, nos prepara cada vez melhor para uma excelente atuação no time profissional.

Sabemos que o Alex, treinador do sub-20, desperta curiosidade da torcida são-paulina, até pela sua vasta experiência como jogador e seu conhecimento tático. Como é trabalhar com ele? - É uma sensação rica, o aprendizado e a evolução são contínuos. Além de confiar no potencial de nós jogadores, nos deixa muito à vontade para executar o que está sendo proposto.

O São Paulo é o atual líder isolado do Campeonato Brasileiro Sub-20. Qual você acredita ser o grande trunfo para as boas atuações da equipe na competição?- Executar a proposta de jogo que foi solicitada ao grupo sub-20 foi o que nos levou a sermos líderes do campeonato. A pressão a todo tempo ao adversário e o jogo de muita qualidade técnica é o que o São Paulo exige de nós.

O Tricolor é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-17 e está vivo no torneio nessa temporada. Qual sua projeção para a equipe no torneio?- Com certeza a conquista do título. Temos total capacidade de sermos bicampeões consecutivos, trabalhando com alegria e seriedade.