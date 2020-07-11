Ao L!, Honda elogia contratação de Kalou pelo Botafogo: ‘Nível altíssimo’

Crédito: Kalou e Honda serão companheiros no Botafogo (AFP; Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo, agora, tem dois jogadores de Copa do Mundo no elenco. Salomon Kalou e Keisuke Honda haviam se encontrado apenas duas vezes durante a carreira – todas como adversários, pelas respectivas seleções. Com a chegada do marfinense ao Botafogo, a parceria entre a dupla vai aumentar.

O japonês, inclusive, não escondeu a animação com a chegada do novo atacante ao Nilton Santos. Keisuke Honda e Salomon Kalou, vale ressaltar, são as maiores contratações do Botafogo para a atual temporada.

- Ele jogou em nível altíssimo na Europa. Então não há dúvidas que vai nos ajudar – afirmou, com exclusividade ao LANCE!, em rápido contato com a reportagem.