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futebol

Ao L!, Honda elogia contratação de Kalou pelo Botafogo: ‘Nível altíssimo’

Agora companheiro, japonês, em contato com o LANCE!, elogiou a chegada do marfinense ao clube de General Severiano
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LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 10:00

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 10:00

Crédito: Kalou e Honda serão companheiros no Botafogo (AFP; Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo, agora, tem dois jogadores de Copa do Mundo no elenco. Salomon Kalou e Keisuke Honda haviam se encontrado apenas duas vezes durante a carreira – todas como adversários, pelas respectivas seleções. Com a chegada do marfinense ao Botafogo, a parceria entre a dupla vai aumentar.
O japonês, inclusive, não escondeu a animação com a chegada do novo atacante ao Nilton Santos. Keisuke Honda e Salomon Kalou, vale ressaltar, são as maiores contratações do Botafogo para a atual temporada.
- Ele jogou em nível altíssimo na Europa. Então não há dúvidas que vai nos ajudar – afirmou, com exclusividade ao LANCE!, em rápido contato com a reportagem.
O meio-campista, inclusive, publicou um tweet minutos depois do anúncio oficial de Kalou por parte do Botafogo. A postagem animou os torcedores na rede social.

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