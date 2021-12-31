Aniversariante do dia, Sir Alex Ferguson é parabenizado por Cristiano Ronaldo

Último dia do ano, 31 de dezembro também marca o aniversário de um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. Sir Alex Ferguson, ex- treinador do Manchester United, completa 80 anos nesta sexta-feira e foi homenageado pelo perfil oficial do clube e por Cristiano Ronaldo.
Ferguson iniciou a carreira como técnico no East Stirlingchire-ESC e passou por St. Mirren, Aberdeen e seleção escocesa antes de se juntar ao Manchester United. Pelos Red Devils, o comandante conquistou seis Copas da Inglaterra, 13 Premier Leagues, duas Champions League, quatro Copas da Liga Inglesa, dois Mundiais de Clubes, 10 Supercopas da Inglaterra e Supercopa Europeia.
CR7 parabeniza Ferguson por aniversário (Reprodução/Instagram)