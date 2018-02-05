Aniversariante do dia: aos 26 anos, números de Neymar chamam a atenção

Nesta segunda-feira (05), Neymar completa a sua 26ª primavera. E o momento é bem favorável ao craque brasileiro: entra em 2018 como um dos grandes nomes da Copa do Mundo da Rússia, como jogador mais caro em todos os tempos e protagonista de seu time, o Paris Saint-Germain (PSG).

Neymar, atacante do PSG Crédito: Divulgação

Como uma cereja no bolo, no último sábado (03), diante do Lille, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Francês, o camisa 10 marcou o seu 350º gol na carreira como jogador profissional.

Protagonismo

O craque brasileiro há tempos vive com o peso da responsabilidade de ser referência. Já convivia com essa expectativa antes mesmo de, aos 17 anos, estrear pelos profissionais do Santos, em 2009. Em campo, a resposta veio com golaços, lindas jogadas e vários títulos  sendo a Libertadores, de 2011, o mais importante. Vestindo a camisa do Peixe, foram 138 gols no total.

Neymar disputa bola com jogadores da seleção boliviana Crédito: AIZAR RALDES AFP

Pelo Barcelona, Neymar também deixou sua marca: encantou e cumpriu com todas as expectativas dentro das quatro linhas. Pelo clube da Catalunha, o atleta marcou 105 gols. No PSG, mesmo com pouco tempo na França, o brasileiro dá show atrás de show: já são 27 gols anotados em 26 partidas.

Principal nome da Seleção Brasileira

Vestindo a camisa amarelinha Neymar já mostrou maturidade para aguentar a pressão de carregar o time nas costas. Pelo time canarinho, o atleta já foi às redes em 80 ocasiões.