Angulo é do Peixe! Atacante é esperado em Santos para exames

O Santos acertou nesta quarta-feira (30) a contratação de mais um reforço para o segundo semestre: o atacante Bryan Angulo, de 26 anos, conseguiu a liberação do Cruz Azul (México), time com o qual tinha contrato até o final de julho. O atleta é esperado para exames na Vila Belmiro nos próximos dias.A contratação de Angulo foi aprovada pelo técnico Fabián Bustos. No começo de março, o LANCE! divulgou que o treinador argentino pediu um centroavante mais alto que Marcos Leonardo, titular da equipe. O Menino da Vila tem 1,74m. Angulo tem 1,82m.Angulo gostou da ideia de se transferir para o Santos e facilitou desde o início as negociações. Apesar da resistência dos mexicanos, o atleta no fim venceu a disputa e conseguiu sua liberação. Ele postou em sua redes social a seguinte frase: "Seu esforço valerá a pena".Bryan Angulo começou sua carreira no Rocafuerte, do Equador, e acumula passagens por Emelec, Tijuana e Cruz Azul, seu clube atual. Na temporada, participou de 27 jogos e anotou cinco gols. Foi campeão nos últimos anos da Liga MX, Campeón de Campeones e Taça das Ligas.
Em 2019, o Peixe demonstrou interesse na contratação do jogador, ainda com Jorge Sampaoli no comando do Santos. Seu futebol chamou atenção após uma temporada com 31 gols em 45 jogos. Pela Seleção equatoriana, Angulo jogou cinco partidas, mas não marcou gols.