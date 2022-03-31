Angulo é do Peixe! Atacante é esperado em Santos para exames

O Santos acertou nesta quarta-feira (30) a contratação de mais um reforço para o segundo semestre: o atacante Bryan Angulo, de 26 anos, conseguiu a liberação do Cruz Azul (México), time com o qual tinha contrato até o final de julho. O atleta é esperado para exames na Vila Belmiro nos próximos dias.A contratação de Angulo foi aprovada pelo técnico Fabián Bustos. No começo de março, o LANCE! divulgou que o treinador argentino pediu um centroavante mais alto que Marcos Leonardo, titular da equipe. O Menino da Vila tem 1,74m. Angulo tem 1,82m.Angulo gostou da ideia de se transferir para o Santos e facilitou desde o início as negociações. Apesar da resistência dos mexicanos, o atleta no fim venceu a disputa e conseguiu sua liberação. Ele postou em sua redes social a seguinte frase: "Seu esforço valerá a pena".Bryan Angulo começou sua carreira no Rocafuerte, do Equador, e acumula passagens por Emelec, Tijuana e Cruz Azul, seu clube atual. Na temporada, participou de 27 jogos e anotou cinco gols. Foi campeão nos últimos anos da Liga MX, Campeón de Campeones e Taça das Ligas.