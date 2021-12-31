André Chame afirma que John Textor se impressionou com a torcida do Botafogo e quer 'retribuir o carinho'

A torcida do Botafogo está animada com a possível chegada de John Textor, possível investidor da SAF, ao clube. Parece que a recíproca é verdadeira: em entrevista ao site oficial do Alvinegro, André Chame, interlocutor responsável por passar informações sobre as negociações, afirmou que o americano ficou encantado com a torcida nas redes sociais.+ John Textor adiciona o Botafogo em 'bio', curte tweets de torcedores e causa alvoroço nas redes sociais

– Tivemos um primeiro contato por vídeo com o John Textor. Ouvimos um breve resumo de sua história de sucesso nas mais diversas atividades empresariais que participou, especialmente nos setores de tecnologia, cinema, e mais recentemente, no futebol. É um amante do esporte e o considera o um grande catalisador social. Ele se mostrou bastante impressionado com a paixão da nossa torcida, não só em vídeos e imagens obtidas na internet, mas também por conta das interações em redes sociais, e demonstrou interesse em retribuir todo este carinho utilizando as melhores práticas no desempenho das atividades da Botafogo SAF. Mostrou grande admiração pelas nossas cores, pelo nosso escudo, pela Estrela Solitária e pela história do Botafogo de Futebol e Regatas - afirmou Chame.

A transição para que Textor assuma o comando da SAF, contudo, não vai acontecer do dia para a noite. Por se tratar de um processo detalhado, tudo ainda demanda um tempo para acontecer. Chame, contudo, garante: John Textor é o único investidor que negocia com o Alvinegro.+ Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

– Com a aceitação das premissas inseridas pelo Botafogo, o acordo não vinculante foi assinado pelo Presidente Durcesio Mello, o que confere exclusividade de 60 dias ao investidor John Textor para negociar com o Botafogo de Futebol e Regatas. No momento, todas as partes envolvidas estão sob compromisso de confidencialidade, o que também é comum em operações desta natureza, de modo que fui honrosamente designado por todos como único interlocutor da negociação. Esperamos a assinatura do contrato vinculante para as próximas semanas e repito que, durante sessenta dias, John Textor é o único investidor com quem o Botafogo mantém negociações abertas - explicou o advogado.

André fez questão de frisar que os próximos 60 dias serão de muitas conversas, negociações e poucas notícias - até por ter um contrato de confidencialidade entre as partes.

– Todos nós sabemos da ansiedade por informações, mas é importante que se entenda que qualquer notícia que não seja bem veiculada ou comunicada pode gerar um desnecessário desgaste entre as partes, e até mesmo pôr em risco a negociação em curso, especialmente no momento em que os mais sensíveis detalhes da operação estão sendo discutidos pelos profissionais dos dois lados. Desta forma, a fim de evitar qualquer notícia que não corresponda à realidade, o BFR, a XP e a equipe do John decidiram que a comunicação com a imprensa e com a nossa gloriosa torcida será feita por apenas uma pessoa. Tive, como já disse, a honra de ser designado para este papel, que espero cumprir com o maior cuidado e transparência possível, respeitando sempre, e acima de tudo, o dever de confidencialidade de todas as partes envolvidas - completou.