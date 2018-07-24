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Longe do Prêmio

Análise: Uma pá de cal na temporada de Neymar

A ausência do craque na lista dos dez melhores do mundo é um duro golpe no ego do atacante e de todo o seu soberbo estafe

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 19:53
Neymar lamenta eliminação na Copa Crédito: Pedro Martins/MoWa Press
Neymar está fora da lista dos dez jogadores indicados ao Fifa The Best, prêmio que define o melhor jogador do mundo. Um desfecho infeliz para quem iniciou a temporada 2017/2018 com objetivos claros: conquistar a Liga dos Campeões, a Copa do Mundo e ser o melhor dentro dos gramados. A ausência do craque na relação da Fifa é um duro golpe no ego do atacante e de todo o seu soberbo estafe, mas pode ser o choque que o atacante precisa para colocar a cabeça no lugar e reencontrar seu futebol.
No dia 03 de agosto de 2017, Neymar foi anunciado pelo Paris Saint-Germain na negociação mais cara da história do futebol mundial. Deixou o Barcelona para sair da sombra de Messi e encarar novos desafios. Chegou ao PSG para ser a estrela do elenco e conduzir uma mudança de patamar do time francês, que segue soberano no cenário nacional, mas que vem acumulando fracassos quando enfrenta os grandes times da Europa. Em um campeonato nivelado por baixo se destacou com belos gols, dribles, lindas jogadas e polêmicas com os companheiros de clube. Sendo amado e odiado por torcedores e imprensa.
O sonho de conquistar a Liga dos Campeões acabou nas oitavas de Final, quando o PSG foi eliminado pelo Real Madrid. Neymar disputou apenas o primeiro jogo do confronto por conta da lesão no quinto metatarso do pé direito, que o deixou afastado dos gramados por três meses.
O roteiro de cinema já estava pronto. Neymar voltaria a jogar justamente pela Seleção na Copa do Mundo e estaria pronto para conduzir o Brasil ao hexa. Doce ilusão. Assistimos um jogador por vezes psicologicamente desequilibrado em campo, que preferiu cavar faltas e pênaltis a jogar futebol. O potencial e o talento do atacante brasileiro ficaram escondidos atrás da arrogância e dos diferentes penteados que exibiu ao longo da Copa. Neymar virou piada mundial. Motivo de chacota até na grama sagrada de Wimbledon.  
No retorno ao Brasil, Neymar preferiu o silêncio. Deu declarações à imprensa duas semanas após a eliminação da Seleção. Se mostrou irritado com as críticas e disparou frases prontas. Antes, se posicionou nas redes sociais, onde só permite os comentários de amigos que preferem blindá-lo e não confrontá-lo com a  realidade. Neymar precisa assumir os erros e aprender com eles. Ser homem para melhorar em um futuro próximo e deixar de ser o "Menino Ney".
 

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